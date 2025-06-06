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周末好去處｜MIRROR成員邱士縉現身NBA主題館開幕　曾為青苗籃球隊成員與粉絲鬥好波

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撰文： 艾維

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

MIRROR成員邱士縉出席籃球主題活動。

MIRROR成員邱士縉（Stanley）日前現身太古城中心出席《Live the Game!》活動，熱愛籃球的他，當見到象徵NBA最高榮譽的歐布萊恩冠軍獎盃時，瞬間化身球迷，忍不住連拍多張自拍留念。他興奮表示：「去年趁MIRROR巡演的機會，親自觀看了兩場NBA比賽，已經覺得非常夢幻！今天竟然能近距離欣賞歷屆球星捧過的冠軍獎盃，感覺更加不真實！」

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Stanley自幼已喜愛打籃球：「小時候加入青苗籃球隊後，才正式開始認識籃球，接觸總教練、參加區隊訓練甚至與隊友在香港體育館比賽。如今，每當遇上與籃球相關的活動或工作機會，我都格外珍惜，也感到非常興奮！」

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活動現場，Stanley技癢難耐，率先挑戰「籃球穿針挑戰」互動遊戲，在鏡頭前展現穩健的投籃手感，準確度十足，充分展現他在今年明星球賽「得分王」的實力。

此外，他穿上特製道具與現場觀眾接力運球，並與粉絲一同練習跳躍力與準繩度，引得粉絲尖叫連連。他興奮分享：「整場活動我都玩得十分盡興！這些籃球訓練遊戲完全適合我，現場還有許多互動挑戰，之後還有投籃比賽，我也想參加！」

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