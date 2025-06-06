尖子透視｜補習導師推年費「成績保證計劃」　24小時On Call為學生解答難題

港爸港媽都重視子女學業成績，補習已成為學界風氣。今年20歲的譚浩釗（Emmy）在一間小型補習社工作，他認為，近年家長和學生對補習社的要求漸漸提高，要在市場中突圍而出，除了教學質素，也要重視師生關係，點燃學生對學習的熱情。

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尖子透視｜棄入金融界投身補習業

就讀香港中文大學工商管理學士綜合課程（IBBA）3年級的Emmy，自小成績不俗，中學畢業於地區Band1名校保良局第一張永慶中學，DSE考獲最佳5科26分成績。原有意投身金融界的他，去年1月至6月曾於在匯豐銀行實習半年，體驗過朝9晚6的辦公室工作，發現自己並不合適。

自上大學後，Emmy一直有幫高中學生補習，他熱愛教學，即使在銀行實習期間，他亦會在下班後趕去幫學生補習，希望陪伴他們度過公開試難關。其後，Emmy亦獲其中學時的補習導師Spencer Lam邀請，加入其補習社團隊，並於今年初跟著對方於旺角開辦思源教育中心。除了做導師，Emmy亦擔任補習社的行銷和行政管理工作，包括構思廣告內容、人手分配等。

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尖子透視｜24小時On Call為學生解答

Emmy坦言，現時經營補習社競爭大，要突圍不容易，除了一般小組補習或私補形式，他和團隊也要構思新方向和計劃，例如近月推出全港首創「成績保證計劃」，家長以年費方式付款，補習社會為學生度身訂造一年成績提升計劃，除了每周的小組操練和每月私人補習，亦有其他課後配套，包括提供無限改文支援，甚至24小時On Call隨時為學生解答難題等。

為了讓補習導師能專注教學，Emmy認為，補習社的行政團隊相當重要，要有系統地處理學生報名事宜、安排他們上課、調堂或其他活動等。另外，現今不少學生選擇補習社時，除了教學質素外，也重視與導師的關係，因此補習社有時亦安排聯誼活動，與學生食糖水或遊戲聊天，導師成為學生的朋友，關愛陪伴，幫助他們找到合適的學習步調和內在動機。

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