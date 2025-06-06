  • 32°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

視后唐詩詠︱唐詩詠首演舞台劇《妻迷》加緊綵排　烘焙店父親節推出限定產品

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

視后唐詩詠不斷突破自我。

【視后 / 唐詩詠 / 妻迷】視后唐詩詠（Natalie）近年積極突破自我，從電視藝人轉跑道成為麵包店老闆，更親自參與店舖管理、品牌推廣及產品研發等多元化工作。

除商業發展，她亦首次挑戰舞台劇《妻迷》，迎接演藝生涯新里程。日前，Natalie分別以創業老闆、灣區女強人及烘焙達人造型，為銀行拍攝廣告。

妻迷Yerma︱唐詩詠讚朱栢謙屬 「愛妻號」　6號與太太共識二人世界終老

視后唐詩詠不斷突破自我。

視后唐詩詠︱麵包店短期內未計劃開分店

Natalie為即將公演的舞台劇《妻迷》加緊綵排，Natalie形容開始進入瘋狂狀態，與朱栢謙、「6號」繆浩昌排戲，自己瘋狂除衫，以暴食支持長時間綵排，她說：「距離6月尾舞台劇演出尚餘數星期時間，目前正密集綵排，今次抽空出來拍廣告，是因為我一直是該銀行客戶。」

同時，Natalie亦專注於發展烘焙店，表示：「短期內不會開拓其他業務，希望先做好麵包品牌。我們會在特別節日推出限定產品，並鑽研新產品，即將來臨的父親節也不例外。」

此外，她對多元演藝發展充滿期待，認為網絡節目、主持工作皆有創新空間，希望持續探索新挑戰。

視后唐詩詠不斷突破自我。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
全職爸爸｜做「湊仔公」面對冷言冷語被嘲食軟飯　全職爸爸捱過心理關口：見證子女成長是無價

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

視后唐詩詠︱首度挑戰舞台劇演《妻迷》　唐詩詠感恩有好拍檔：壓力已經卸7成
14:11 2025/03/26
視后唐詩詠︱首度挑戰舞台劇演《妻迷》　唐詩詠感恩有好拍檔：壓力已經卸7成
絲打圍爐︱袁詠儀兒子曾被認為有自閉症　靚靚憶魔童曾要求換媽咪：聽完傷心
17:19 2025/05/12
絲打圍爐︱袁詠儀兒子曾被認為有自閉症　靚靚憶魔童曾要求換媽咪：聽完傷心
唐詩詠麵包店︱內地客唐詩詠麵包店外排隊被高空擲石　猜測背後原因感心寒
10:01 2025/01/28
唐詩詠麵包店︱內地客唐詩詠麵包店外排隊被高空擲石　猜測背後原因感心寒

你可能感興趣

視后唐詩詠︱首度挑戰舞台劇演《妻迷》　唐詩詠感恩有好拍檔：壓力已經卸7成
14:11 2025/03/26
視后唐詩詠︱首度挑戰舞台劇演《妻迷》　唐詩詠感恩有好拍檔：壓力已經卸7成
絲打圍爐︱袁詠儀兒子曾被認為有自閉症　靚靚憶魔童曾要求換媽咪：聽完傷心
17:19 2025/05/12
絲打圍爐︱袁詠儀兒子曾被認為有自閉症　靚靚憶魔童曾要求換媽咪：聽完傷心
唐詩詠麵包店︱內地客唐詩詠麵包店外排隊被高空擲石　猜測背後原因感心寒
10:01 2025/01/28
唐詩詠麵包店︱內地客唐詩詠麵包店外排隊被高空擲石　猜測背後原因感心寒
唐詩詠 娛樂人物職業 演員 舞台劇

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

凍齡女神｜40歲Cookies餅碎赴英讀碩士　曾任德勤高級審計員超凍齡外貌+背景曝光
凍齡女神｜40歲Cookies餅碎赴英讀碩士　曾任德勤高級審計員超凍齡外貌+背景曝光
急症室最長等候時間（06月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月06日 時間12:05）
公屋綜援戶｜香港10大最多人拎綜援公屋　呢條邨連續3年排第一【附各區收入中位數排名】
公屋綜援戶｜香港10大最多人拎綜援公屋　呢條邨連續3年排第一【附各區收入中位數排名】
小一派位2025｜鄭嘉穎安排6歲大仔母校升小一　為學好中文做華仁仔：不懂寫中文怎做中國人
小一派位2025｜鄭嘉穎安排6歲大仔母校升小一　為學好中文做華仁仔：不懂寫中文怎做中國人
新冠肺炎︱新冠喉痛/發燒/鼻塞/骨痛/頭痛/腹瀉　中醫11款食療 + 穴位按摩紓緩病症快速康復
新冠肺炎︱新冠喉痛/發燒/鼻塞/骨痛/頭痛/腹瀉　中醫11款食療 + 穴位按摩紓緩病症快速康復