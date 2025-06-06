視后唐詩詠︱唐詩詠首演舞台劇《妻迷》加緊綵排　烘焙店父親節推出限定產品

【視后 / 唐詩詠 / 妻迷】視后唐詩詠（Natalie）近年積極突破自我，從電視藝人轉跑道成為麵包店老闆，更親自參與店舖管理、品牌推廣及產品研發等多元化工作。

除商業發展，她亦首次挑戰舞台劇《妻迷》，迎接演藝生涯新里程。日前，Natalie分別以創業老闆、灣區女強人及烘焙達人造型，為銀行拍攝廣告。

妻迷Yerma︱唐詩詠讚朱栢謙屬 「愛妻號」 6號與太太共識二人世界終老

▲ 視后唐詩詠不斷突破自我。

視后唐詩詠︱麵包店短期內未計劃開分店

Natalie為即將公演的舞台劇《妻迷》加緊綵排，Natalie形容開始進入瘋狂狀態，與朱栢謙、「6號」繆浩昌排戲，自己瘋狂除衫，以暴食支持長時間綵排，她說：「距離6月尾舞台劇演出尚餘數星期時間，目前正密集綵排，今次抽空出來拍廣告，是因為我一直是該銀行客戶。」

同時，Natalie亦專注於發展烘焙店，表示：「短期內不會開拓其他業務，希望先做好麵包品牌。我們會在特別節日推出限定產品，並鑽研新產品，即將來臨的父親節也不例外。」

此外，她對多元演藝發展充滿期待，認為網絡節目、主持工作皆有創新空間，希望持續探索新挑戰。

▲ 視后唐詩詠不斷突破自我。

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