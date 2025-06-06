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天價煤氣費｜應繳煤氣費金額$XXXX嚇親港男　天價賬單疑因漏做1事

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撰文： 王月明

發布時間： 45 分鐘前

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應繳煤氣費金額$XXXX嚇親港男，天價賬單疑因漏做1事。

究竟做了何時賬單會顯示應付數千元天價煤氣費？近日，有港男在Threads發帖，分享日前收到了1張4位數煤氣賬單，金額之高令人震驚，他無奈感嘆「唔好玩我啦」，並詢問網民煤氣公司如何計費會出現如此高昂的費用，不少人紛猜可能是因為漏做1事。

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天價煤氣費｜應繳煤氣費金額$6,706

樓主當日查看煤氣賬單，見到應繳金額相當震驚，他稱平時繳交的煤氣費金額大約是800元左右，而此次賬單竟顯示須交6,706元，且要在6月2日前付款。

由於樓主認為自己近期「乜都冇做過」，遂認為賬單金額有異常：「我打開張煤氣單嚇X死我，6000幾蚊煤氣，係點計出嚟㗎？唔好玩我啦」。

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天價煤氣費｜網民猜測未按時報錶

不少網民見到賬單金額驚呼「誇張」，紛紛打趣「長期打邊爐」、「你呢度夠我一家4口用30期，誇張」、「你請全幢大廈沖涼？」、「你喺屋企做煲仔飯生意呀？」、「開餐廳？」、「冇理由咁貴」、「你煤氣當冷氣咁開？」、「我都諗唔明煤氣貴過冷氣費」。

網民們分析應繳金額異常之原因可能是長期未報錶或漏煤氣所致，「一係漏煤氣，一係未報表，一係新式熱水爐開常熱mode」、「每個月25號一定要報錶，我有兩個月沒有報，賬單一來嚇到我要交一千二，平時我家才交七八百元」、「你好耐無報錶，一報就出事，我見過幾萬蚊都有」、「報錶隨時退返一大半」，建議「最好搵煤氣公司過嚟檢查下邊度有冇事？或者係定期要報煤氣錶」。

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