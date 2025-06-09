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「玻璃肚」點算好？壓力引發腸道危機 亂食益生菌無效兼傷腸 一文破解益生菌迷思

特約

發布時間： 2025/06/09 13:00

最後更新： 2025/06/09 13:06

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

香港打工仔每日奔波勞碌，食無定時，餐餐外賣缺乏均衡營養，加上壓力大、作息差，很容易出現易激易敏及腸道微生態失衡問題，導致腹脹、大便困難／稀爛等「玻璃肚」症狀，嚴重者更可能增加腸肉粒異常及腸異風險。很多人以為食益生菌就可以改善腸道問題，但其實亂食益生菌可能會輕則無效，重則可能加速腸道功能衰退，甚至腸道黏膜逐漸受損！想知如何正確選擇益生菌？以下為大家破解3大益生菌迷思，並介紹經科研實證的醫學級益生菌配方，助你攔截惡菌，重建腸道健康屏障！

3大益生菌迷思 食錯無效兼加速腸道衰退

迷思1：益生菌含量愈多對腸道愈好？

不少人誤以為益生菌數量愈多、菌種愈雜就愈有效。市面上很多平價益生菌產品標榜「千億活菌」或「十幾種菌株」，吸引消費者購買。然而，專家再三強調及提醒，揀選益生菌應要重質不重量，益生菌品質及科研實證功效才是最重要！腸道內能定居及繁殖的益生菌數量有限，過多菌株可能導致相互排斥，甚至逼走原有益菌，破壞腸道生態平衡。更甚者，不少平價益生菌使用未經科研實證的菌種或死菌，無法抵禦胃酸到達腸道，更遑論繁殖發揮功效，等同「白吃」。

迷思2：排便暢通等於腸道健康？

「每日一便，腸道無憂」是常見誤解。事實上，表面排便正常不代表腸道健康！本地研究顯示，長期壓力及不良飲食習慣可能導致腸道黏膜破損、菌群失衡，這些隱藏危機早在「無症狀階段」已存在，可能引發消化不良、營養吸收下降，甚至增加腸肉粒異常及腸異風險。菌群失衡更會削弱腸道屏障功能，令有害細菌滋生，造成腹痛、腹脹等不適，長遠影響免疫系統，甚至引起腸道功能嚴重退化及各種併發症，最後可能需要藉由腸造口排便（孭屎袋）。

迷思3：腸道出問題才需要補充益生菌？

很多人認為只有肚瀉或宿便困擾才需要服用益生菌，這就好比「火災時才買滅火筒」般臨急抱佛腳！專家強調，腸道健康必需預防勝於治療。優質的益生菌不但能紓緩腸道不適，更能調節菌群平衡、抑制有害菌生長、促進營養吸收及增強免疫力。長期服用特別的醫學級方程式益生菌，可顯著降低腸道健康風險，預防腸肉粒異常及腸異等問題，為健康腸道打好基礎。

醫學級方程式益生菌 從根源守護腸道健康

面對腸道危機，市面上的平價益生菌往往只能短暫紓緩輕微排便問題，對於較嚴重的腸道不適或潛在風險如腸道功能退化、腸肉粒、腸異則危機無能為力。因此選用醫學級方程式益生菌才能為腸道「排難解紛」，推薦醫之選「超強益生菌‧元（護腸修復配方）」，以醫學級方程式益生菌配方，從根源解決問題，助你重奪腸道健康，延緩腸功能老化、改善各種腸道不適困擾，並大幅降低腸肉粒異常風險！

與平價益生菌相比，醫之選「超強益生菌‧元（護腸修復配方）」採用經科研實證的配方，針對腸道黏膜修復、惡菌抑制及長期健康管理。其獨特之處包括：

• 修復腸道黏膜，強化保護屏障：含ST菌（嗜熱鏈球菌）及刺雲實膠，研究顯示可修補腸道黏膜，4星期内降低33%*腸道惡菌滲透率，重建腸道屏障。

• 減少腸道健康風險：含BL菌（長雙歧桿菌）、LP菌（胚芽乳酸桿菌）及維他命D3的特選醫學級方程式益生菌，長期服用或有助降低腸肉粒風險達78%*及腸異風險達54%*。

• 意大利專利技術：採用專利活菌及鎖菌技術，提升益生菌存活率達250%*，並於腸道內穩定繁殖的效能提高5倍，確保益生菌能抵禦胃酸，直達腸道發揮功效。

• 全方位健康效益：除了改善排便困難、大便稀爛等常見問題，還能延緩腸道功能老化，養成規律排便習慣，長效護腸減少健康危機。

而且產品由本地大學教授研發，採用6+4益生菌‧元加維他命D3配方，每包含60億益生菌，結合意大利專利鎖菌技術，確保高效存活及繁殖。產品以檸檬味粉劑形式，每日1-2包，可直接與清水同時服用或加入清水、低於45℃的食物、非酒精飲品中食用，建議睡前或早上空腹服用，效果最佳。臨床研究顯示，連續服用4周可顯著減少腸道惡菌滲透率33%*，修復腸道黏膜，強化保護屏障，同時降低腸道健康風險。

限時優惠！立刻行動守護腸道

為鼓勵港人關注腸道健康，醫之選推出限時優惠：即日起至6月15日，新客戶可以73折優惠護腸價$239（原價$329）購買「超強益生菌‧元（護腸修復配方） 」14條體驗裝，即去維特健靈專門店及網店搶購，踏出腸道健康第一步！

立即搶73折優惠，遠離「玻璃肚」危機︰https://go.vitagreen.com/3FKen9z
維特健靈專門店地址: https://go.vitagreen.com/3Sf39wu 

醫之選「超強益生菌‧元（護腸修復配方）」：
——全方位針對保護：改善壓力性／慣性腸道不適  + 延緩慢性腸道功能老化——  
-含60億益生菌，提升250%*益生菌存活率及促進5倍繁殖*   
-科研實證，信心保證-  
- 改善排便不暢、大便稀爛等腸道不適問題  
- ⬇ 減腸黏膜異常風險78%*、⬇ 減腸頑固徵狀風險54%*、⬇ 減惡菌入侵33%*   
-本地大學教授研發，3大專利配方，意大利專利鎖菌技術  
-醫學級方程式益生菌：6+4益生菌‧元 + 維他命D3配方

檸檬味粉劑，每日1-2包，可直接與清水同時服用或加入清水、低於45℃的食物、非酒精飲品中食用，建議睡前或早上空腹服用，效果最佳。

*Data on File 

（特約）

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