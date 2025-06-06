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凍齡女神｜葉文輝與YMC台舊同事慶生　51歲前有線一姐做闊太凍齡20年不變

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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葉文輝與YMC台舊同事慶生，51歲前有線一姐歐綺霞（Monique）凍齡20年不變。

【歐綺霞/Monique/前有線一姐/凍齡女神/YMC台】曾經陪伴無數年輕人成長的有線YMC台，雖然已停播多年，但當年的VJ（Video Jockey）主持仍然活躍於不同領域。近日，前YMC台主持啤梨葉文輝與舊同事歐綺霞Monique、王志海Brian及李穎雯（雯雯）相約聚餐，並在社交平台分享合照，瞬間勾起不少80後的青春回憶。

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有線YMC台｜80後集體回憶

不少80後都曾經追看過有線電視專為年輕人打造的YMC台，當時一班VJ雖然未必是大台藝人，但在年輕觀眾中擁有一定人氣。當中主持人啤梨葉文輝，至今仍活躍於幕前，日前他與多位YMC台舊同事聚餐慶生，一張合照引發不少網民回憶殺。

有線YMC台｜舊同事再聚  友情依舊溫暖

啤梨在社交平台上分享了與歐綺霞Monique、王志海Brian及李穎雯（雯雯）的合照。雖然YMC台早已停播多年，但他們依然保持聯繫，時常相聚。啤梨感慨地寫道：「都唔記得第幾年同Monique Brian 雯雯一齊慶祝。今次出嚟見面傾到餐廳閂門再企喺門口繼續傾，講咗10次拜拜都唔捨得走，大家雖然各有各忙但關係依舊，下次再聚又要飛十幾個鐘飛機，一於下次約喺第二個城市等啦。」

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歐綺霞Monique｜YMC台VJ各自發展

雖然YMC台已成為集體回憶，但當年的主持人仍然在不同領域發光發熱。合照中的四人：啤梨葉文輝，現任新城電台旗下新城廣播網絡電視（MBO TV）台長，依然活躍於媒體行業；歐綺霞Monique，已退出娛樂圈多年，嫁給年長十多歲的富商，過著無憂無慮的闊太生活，享受家庭與安穩。

王志海Brian，身份多元，除了主持工作外，還是戲劇治療師、活動策劃及司儀，專業領域廣泛且多才多藝；李穎雯（雯雯）一家三口移居美國，從事地產行業，生活在異國他鄉，展現出不同的人生風景。

51歲前有線一姐凍齡似少女，與富商老公嘆魚子醬曬恩愛做幸福闊太。

歐綺霞Monique｜前有線一姐嫁富商老公做幸福闊太

前有線一姐歐綺霞（Monique）早前也在社交平台曬出與富商丈夫的甜蜜合照，凍齡狀態令人驚艷，完全看不出已年過半百。兩人經常一同出入馬場，恩愛有加，過著富貴闊太生活，甚至在生日蛋糕上享用魚子醬，展現奢華品味，引來網民熱議與讚嘆。

歐綺霞Monique｜90年代元祖級𡃁模女神

曾被譽為「有線一姐」的Monique，這位90年代的元祖級𡃁模女神，至今仍是許多人心中的「童年回憶」。現年51歲的她，即將迎來52歲生日，雖然早已退出娛樂圈，卻憑藉凍齡外貌和幸福的闊太生活，近日再度成為網民熱議焦點。一張她與富商丈夫在馬場的合照在社交平台瘋傳，網民驚嘆她的狀態絕佳，紛紛留言：「邊度似52歲？」、「當年真係好索！」

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歐綺霞Monique｜有線YMC耀眼新星

Monique於90年代加入有線電視，擔任YMC「青年音樂台」的VJ（Video Jockey），以青春形象迅速擄掠電視迷的心。她不僅外貌出眾，更憑藉自然率真的主持風格，成為當時年輕人的偶像，被封為「有線一姐」。同時，她也兼任模特兒，纖瘦身形加型格氣質，被譽為香港𡃁模始祖之一。網民回憶道：「當年為了Monique，我一定會睇YMC台！」、「佢真係無敵靚女！」

歐綺霞Monique｜超強凍齡臉蛋

Monique的職業生涯並非一帆風順。她曾透露，有線電視時期多次收到TVB邀請，希望她過檔拍劇或主持節目，但她選擇留在有線，坦言：「我寧願喺細台做一姐，都唔要去大台同人爭。」她曾兩度拒絕TVB導演的面試機會，認為在有線地位穩固，毋須冒險。

然而，隨著有線高層的變動，處境逐漸改變。1999年，Monique被「明升暗降」為「形象總監」，出鏡率和收入大幅減少。她後來坦言，當時高層余詠珊認為她年紀漸長、不符YMC年輕形象有關。2001年，Monique選擇辭職，結束了在有線輝煌歲月。

歐綺霞Monique｜感情傳聞被指為「小三」

Monique年輕時的美貌不僅讓她事業順遂，也為她帶來了不少感情傳聞。她曾被傳與衛志豪拍拖近5年，又與蘇永康在車廂親熱，甚至捲入張衛健與張茜的感情風波，被指為「小三」。但Monique從未公開回應這些傳聞，保持低調。

2008年，她正式退出娛樂圈，選擇回歸平淡生活，專注個人發展，當年有指男友打本助她開時裝店「KNIQ」，店舖位於銅鑼灣百德新街上樓舖，專賣潮人力捧的新進品牌。

歐綺霞Monique｜嫁馬主富商過闊太生活

退出娛樂圈後，Monique嫁給了比她年長約10年的富商老公，據悉老公是一名馬主，兩人經常結伴出入馬場，恩愛非常。

Monique近年在社交平台不時分享她的闊太生活，無論是環遊世界，還是全身名牌時尚穿搭，都令人羨慕不已。尤其令人印象深刻的是，她與丈夫慶祝生日時，竟以魚子醬蛋糕作為亮點，奢華程度可見一斑。網民紛紛讚嘆：「真是一個幸福的闊太！」「魚子醬蛋糕真是一個新高度！」

近日流傳的馬場合照中，Monique身穿深色長袖外套，搭配透視上衣，低調性感魅力。她的黑色長髮與精緻妝容，讓五官更顯立體，纖細雙腿更是令人驚嘆，完全看不出已年過半百。老公親暱地搭着她的肩膀，恩愛畫面讓網民直呼：「這就是愛情最好的模樣！」

延伸閱讀：凍齡女神｜51歲前有線一姐凍齡似少女　與富商老公嘆魚子醬曬恩愛做幸福闊太

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