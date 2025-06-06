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身材管理｜棒棒堂敖犬辣妻自爆身體2大問題　一度暴瘦至79磅常暈倒　敖犬5字顯愛妻一面

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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AI 摘要
  • 敖犬愛妻曾暴瘦至36公斤
  • 發發因敖犬照顧體重回升
  • 發發重視健康而非體重

【棒棒堂/敖犬/發發/暴瘦/長肉】台灣男團棒棒堂成員敖犬的愛妻發發，近日在Instagram開放網友問答，自爆自己曾因健康問題，曾一度暴瘦至36公斤（約79磅），因為體重過輕導致她經常體虛暈倒，身體狀況讓人非常擔心。幸好如今在老公敖犬的悉心照顧下，體重已經回升，慢慢恢復健康。

發發在Instagram回答網民問題，分享自己過去規律重訓時，體重維持在44至46公斤（約100磅左右）的標準範圍，但因嚴重失眠與免疫系統失調導致健康狀況惡化後，連基本運動都難以負荷，體重一度暴跌至36公斤（約79磅）。目前她僅能進行輕度有氧與偶爾重訓，體重雖已回升至40至42公斤（約90磅左右），但仍持續調養中。

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Sick問識答｜攝取味精恐誘濕疹發作？　專科醫生拆解4大成因+紓緩方法

身材管理｜敖犬親自下廚養胖愛妻

面對網友關心「是否過瘦」，發發笑稱近期反而增胖2公斤：

臉頰都長肉了，敖犬還說：這樣更可愛，拜託我保持下去。

敖犬曾經在綜藝節目中透露自己特別喜歡骨感女生，更言「越瘦我越愛」。如今看到愛妻終於重拾健康，相信健康比外表更重要。發發指，夫婦倆維持「一日兩餐」的飲食習慣，敖犬更堅持親自為妻子下廚，並特別注重腸胃調理。

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身材管理｜健康比身材更重要

發發強調現階段更重視身體本質：「比起胖瘦，能吃好睡好、喜歡自己的狀態更重要。」不少粉絲也留言為她加油打氣。

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