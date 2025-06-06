免費飲品｜一連5日免費派鈣思寶　1招即拎運動家$100現金券

免費派飲品！維他奶鈣思寶與運動家聯手，一連5日舉辦街頭試飲活動，免費派發鈣思寶飲品，更有機會贏取運動家$50現金券，即睇詳情，Mark實日期及地點！

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免費飲品｜買鈣思寶送運動家現金券

由即日起至6月30日，於指定商戶購買維他奶鈣思寶產品滿$80或以上，保留有效收據並於指定網站完成登記，即可到運動家指定分店換領鈣思寶至營健康禮品包1份，內容包含：

健康「寶」給裝備包1個

維他奶鈣思寶3包（口味隨機發放）

運動家HK$100現金券1張（須購買滿$500方可使用）

指定商戶：【按此連結】

登記網站：【按此連結】

換領地點：黃埔 / 荃灣如心廣場 / 馬鞍山 / 將軍澳運動家分店

免費飲品｜運動家消費即送鈣思寶

運動家4間分店亦將會於指定日期設置「至營健康寶給站」，由6月7日至7月6日於運動家消費即可免費換領指定維他奶鈣思寶一包。

活動日期：6月7日至7月6日

換領時間：上午11:30至下午1:45；下午2:30至6:30

換領地點：黃埔 / 荃灣如心廣場 / 馬鞍山 / 將軍澳運動家分店

免費飲品｜一連5日街頭派鈣思寶

另外，由6月18日至22日，一連5日將舉辦街頭試飲活動，免費派發鈣思寶飲品，更有機會贏取運動家$50現金券。

活動日期及地點：

6月18日（三） 上午11時至下午5時 九龍灣常悅道（港鐵橋下） 6月19日（四 上午11時至下午5時 觀塘駿業街 6月20日（五） 上午11時至下午5時 鰂魚涌英皇道萬寧（近太古坊） 6月21日（六） 中午12時至下午6時 旺角豉油街 6月22日（日） 中午12時至下午6時 尖沙咀海防道

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