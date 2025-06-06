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癡漢上司︱20歲OL回家驚見男上司只穿底褲躺床上　被捕供稱多次闖入房：因對她有好感

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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20歲OL回家驚見男上司只穿底褲躺床上　被捕供稱多次闖入房：因對她有好感

【職場騷擾／癡漢／跟蹤／恐怖情人／日本】好恐怖！日本福岡市近日發生一宗「癡漢上司」騷擾事件，一名20多歲女上班族在午休時間回家取物，竟驚見47歲男上司只穿内褲躺在她房間的床上，嚇得她立即逃到屋外反鎖大門並報警求助。男上司被捕後供稱，因對女下屬有好感，想有更多了解，才會未經允許私闖民宅；甚至自爆已闖入下屬房間不止一次。

據日本媒體報道，5月29日，該名20多歲女上班族在午休時間回到家中，取回遺忘的物品。結果一進睡房就驚見一名只穿著内褲的男子躺在她的床上：「一個我很熟悉的男人，是我的老闆！」。

女子驚恐萬分，立即逃到屋外並反鎖大門，在離開住所範圍之後報警。待稍後返回住處時，發現上司已不見蹤影。

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Sick問識答｜攝取味精恐誘濕疹發作？　專科醫生拆解4大成因+紓緩方法

男上司被捕後自爆：不是第一次

警方接報後立即對男疑犯作出拘捕行動，47歲的老闆因涉嫌非法侵入民宅被捕。疑犯供稱：

我對那個女下屬有好感，想進一步了解她，所以未經允許就闖進了她的家。

他還自爆，曾進入女下屬的房間不止一次。警方正在調查他是如何闖入，以及他是否犯下其他罪行。

同場加映：恐怖情人3大行為

精神科專科醫生吳燕婷表示，其實恐怖情人是不分男女，而且除了肢體暴力外，其共通特徵還包括自信不足、情緒反覆、起伏較大、性格不定、容易焦躁不安、控制欲強等等。

吳燕婷指其實同伴侶之間的相處，只要其中一方感覺有壓迫、被控制、便可以稱對方為恐怖情人。恐怖情人常見的行為則主要分作3大類：

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同場加映：7大症狀自測職場健康

台灣精神科醫生楊聰財指出，工作場合中若出現以下7大症狀，必須正視自身心理健康：

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