好去處｜香港摩天輪突破1,000萬訪客 張敬軒送親筆簽名門票贈乘客

香港摩天輪與獨家主要贊助商友邦保險（AIA）宣布，慶祝香港摩天輪突破 1,000 萬訪客的重大里程碑。為慶祝這重大時刻，大會邀請 AIA「再想健康」大使張敬軒親臨現場，分享他與摩天輪的獨特回憶，更暢談對「健康、長久、好生活」的見解，並即場啟動「1,000 萬步」全民健康挑戰，鼓勵市民齊參與！

張敬軒表示：「摩天輪是香港標誌性景觀，每次看到它在維港景色中轉動，都能感受到這座城市的獨特魅力。」他更透露，只需 20 元即可在摩天輪上飽覽維港美景，這種親民體驗令他印象深刻。

香港摩天輪更可以被稱為他創作路上的「靈感加油站」：「創作時，我喜歡在香港各處漫步，尋找城市中的驚喜。中環海旁的摩天輪，在維港海岸線的映照下緩緩轉動的畫面，常常為我帶來新的創作靈感 。」

為慶祝香港摩天輪千萬人次里程碑，凡於6月14日（星期六）乘坐香港摩天輪的乘客，將有機會獲得限量版紀念摩天輪門票一張。

門票共有四款特別設計，其中 100 張更會有軒仔親筆簽名，送完即止。軒仔更在活動期間即席抽出一位幸運兒同遊摩天輪，並贈予首張簽名門票。

為鼓勵大眾養成運動習慣，張敬軒即場啟動友邦保險 AIA Vitality Hub「1,000 萬步」活動，鼓勵大眾實踐健康生活，共同達到 1,000 萬步的目標。參加者可在@aiavitalityhubhk Instagram 留言分享如何將「再想健康」理念融入日常生活，即有機會贏取在七月底於啟德主場館舉行的香港足球盛事門票兩張。

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