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移英家庭｜兩老陪子女移英後變沉默　港人驚見父母每日做1動作：佢哋冇晒自信

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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中產家庭8大生活特徵

【移英家庭/移民英國】近年港人再現移民潮，不少父母為了子女的學業而離開香港，同時亦有年邁長者陪子女移居他鄉。近日有港人在Threads發文表示，雙親臨老陪自己移民英國，豈料兩老人生路不熟，不敢自己外出，每天在家重覆一個動作，更由原本精靈的老人家變得沉默，令他大感無所適從！

同場加映：中產家庭8大生活特徵

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移英家庭｜年邁父母隨子女移英後變得沉默

一名移英港人在Threads以「英國生活」為題，發文講述年邁父母隨自己移英後的生活實況：「移咗英國之後，發現最難適應的，唔係天氣，唔係文化，係爸爸媽媽的沉默。喺香港佢哋成日話：『返工啦，唔好嘥時間』。而家嚟到英國，明明有晒時間，但每日都喺屋企坐住望天花，連超市都唔敢一個人行。唔識英文、唔識搭巴士、睇唔明信件、唔敢睇醫生。」

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移英家庭｜寄語多陪兩老教他們生活技能

他續指父母原本最精靈，如今變得細聲說話、不敢麻煩人：「你同佢講：『英國咁舒服呀，慢活生活呀！』，但佢喺心入面淨係問緊：『我喺度做咩？』移民，對後生仔係冒險，對老人家可能係告別熟悉的一切。佢哋冇朋友、冇社群、冇自信，甚至唔敢講出口自己其實好唔開心。」又寄語如果父母一同移民，要多陪他們行超市，教他們如何登記普通科醫生睇病，更不要嫌棄他們問多句和當他們什麼都不懂，並感慨表示：

因為你嚟緊係新生活，但佢哋，可能係重新學習點樣生活。

有網民對此看不過眼，希望樓主父母的這聲沉默的巨響，能把子女敲醒，更直言在事件中只看到不孝，還建議：「叫佢哋返香港住」、「好心你哋帶佢哋返香港喇」、「所以我好佩服自願過嚟嘅老友記」、「對於移民嘅長者來說，真係好容易抑鬱」、「如果自願移還好，為咗後生而走，真係一世兒女債」。

同場加映：移民Do's & Don'ts

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移英家庭｜年長網民移英55年思鄉情還在

其中一位年長網民就分享自己的處境：「我和外子在英國謀生已55年， 退休已13年了， 仍然不喜歡英國生活，無奈已習慣了，不過，思鄉之情仍在；但以往日忙著工作和照顧子女們，不覺得時間難過！但對老人家而言，強逼他們與子女們移民外國，簡直是虐侍，天天對着四面牆，無人聊天，無香港美食，無得與街坊老朋友行街飲茶等等等……」

年長網民又坦言一切難處皆因言語不通：「要在一大把年紀重頭開始再學新事物，是何等辛苦？ 我有實例在此，我的奶奶在45歲來英給大兒子照顧兒女，一直至1997年往生，期間，天天在家像坐牢一樣，除了偶然其他子女來探望，或哥哥間中帶她外出飲茶之外，從不自己出門半步！」

當中亦有老人家移民後適應得很好的例子，有網民指出要視乎長老是否自願移民：「我媽識英文識揸車，係被移民嗰類，行得走得當拎個fast pass（快速通行）睇孫，而家變咗Costco（超市）達人，每年返HK（香港）見朋友。如果長老真係好唔適應，都無得逼佢留低㗎啦」。

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