文娛藝術｜香港藝術發展局30周年誌慶啟動 王菀之演出開幕音樂會

慶祝成立30周年，香港藝術發展局（藝發局）30周年誌慶藝術節，由6月至10月期間，聯同藝發局資助藝團及藝術家，舉行一連串藝術節目。在政府官員、合作伙伴、各個參與藝團與藝術家和藝文好友見證下，於昨晚正式啟動。

一系列的精彩節目涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、多媒體及視覺藝術，並包括不同工作坊、導賞團及社區活動，讓公眾參與和互動，同時感受生氣盎然的本地藝術風貌。

▲ 各個參與藝團與藝術家和藝文好友

開幕音樂會於6月5日晚上舉行，只演一場，為歷時5個月的藝術節揭開序幕。音樂會由藝發局「優秀藝團計劃」資助藝團之一香港城市室樂團，分別與世界口琴冠軍李俊樂、以及本地知名藝術家王菀之合作演出。

▲ 開幕音樂會

其他節目節目包括：

文化藝術界的年度盛事「香港藝術發展獎」將於6月10日假香港大會堂音樂廳舉行。

「藝術．科技」展覽 3.0 —「燈塔」將於6月14日至7月13日期間，在海港城海運觀點展出，策展人鄺佳玲將聯同媒體藝術家林欣傑，以霓虹燈、聲音和互動裝置，重新演繹經典的燈塔意象，在維港岸邊，譜寫屬於香港的詩意場域，帶領觀眾串連起香港與海港的文化記憶和歸家想像。



7月至8月期間，第十七屆校園藝術大使計劃──青藝週將分別於石硤尾的賽馬會創意藝術中心、黃竹坑的藝發局展藝館和中環的 H6 Conet 舉行，讓校園藝術大使通過一連串活動包括互動劇場、藝術展覽、工作坊及巿集等，展現他們在各種藝術範疇上的學習成果。計劃更邀請已投身不同藝術專業的校園藝術大使在活動中擔任不同崗位，體現薪火相傳的精神。



藝發局旗下藝術空間將分別舉行開放日，邀請公眾參觀設施和藝術工作室，與藝術家交流之餘，並參與由租戶及藝術工作者舉辦的藝術節目和工作坊。

大埔藝術中心將於8月9日至10日開放；黃竹坑ADC藝術空間則於10月11日至12日開放，藝術資訊中心除開放館藏，讓公眾透過珍貴記錄了解本地藝術的發展與演變外，亦分別在8月及10月舉辦兩場「藝術檔案 X 對話」講座，邀請講者分享他們如何利用不同的檔案進行研究和創作，以及保存和展示藝術檔案的不同可能。



「城中藝遊」第四站將於10月推出，由藝術家和合作伙伴帶領公眾以全新角度探索港島南區的故事。節目設一系列藝術工作坊、導賞團和體驗活動等，讓香港巿民和遊客從藝術出發，重新發現南區的魅力。

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