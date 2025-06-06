麥當勞儲分｜麥當勞APP推全新儲分功能換3大優惠　$10現金券+5款超可愛滑嘟嘟系列潮物

【麥當勞優惠/麥當勞APP】慶祝香港麥當勞50周年，由即日（6月6日）下午3時起「麥當勞APP」推出全新儲分功能，消費$1即賺1分！儲滿指定分數更可換領滑嘟嘟奶昔系列限量潮物及奶昔，各位粉絲切勿錯過！今次麥當勞更邀請星級代言人陳奕迅與全港Fans一齊儲分！

▲ 麥當勞儲分換購｜麥當勞APP由即日起下午3時起推出全新儲分功能。（相關機構提供）

麥當勞儲分換購｜麥當勞APP推全新儲分功能 積分換3大優惠

麥當勞APP由即日起下午3時起推出全新儲分功能，會員凡透過麥當勞APP、櫃檯、或經自助點餐機點餐，消費$1即可賺取1分！積分更可換領不同獎賞，包括3大至抵頭炮優惠！首先即日（6月6日）起下午3時起至6月29日期間，麥當勞APP會員首次消費任何食品即可獲額外100分，第二，6月9日（下周一）上午11時起將會全新推出人氣王滑嘟嘟奶昔，會員以100分加$1即可兌換，數量有限，換完即止。第三，6月9日至15日，每日大派$10套餐現金券，現金券可於上午11時後使用，只要透過麥當勞APP選購指家超值套餐，即可減$10。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：

麥當勞儲分換購｜5款滑嘟嘟系列限量潮物

另外，人氣王滑嘟嘟奶昔將回歸麥當勞，是次為全新設計的雜莓味奶昔，加上滑嘟嘟搞鬼可愛的笑容，打卡最適合！另外，今日（6月6日）下午3時起，麥當勞APP首次推出5款滑嘟嘟系列限量潮物，包括人氣王滑嘟嘟保溫杯、人氣王滑嘟嘟棒球帽、人氣王滑嘟嘟沙灘巾、人氣王滑嘟嘟手挽袋以及人氣王滑嘟嘟短襪。會員只需要點擊APP內指定Banner到網上商店，以100分加指定金額即可換購滑嘟嘟系列限量潮物！換言之，會員首次消費任何食品即可獲取的100迎新積分加錢換購心水禮品。

以下為各滑嘟嘟系列潮物的換購價錢：

100分+$200兌換人氣王滑嘟嘟保溫杯

100分+$150兌換人氣王滑嘟嘟棒球帽

100分+$100兌換人氣王滑嘟嘟沙灘巾

100分+$50兌換人氣王滑嘟嘟手挽袋

100分+$30兌換人氣王滑嘟嘟短襪

除了滑嘟嘟限量潮物外，以100分換領指定超值早晨套餐減$3現金券，或以300分免費換領新地筒一杯，盡享多款精選美食！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

更多著數優惠：

免費飲品｜一連5日免費派鈣思寶 1招即拎運動家$100現金券



父親節｜沙田新城市廣場首屆咖啡節 戶外市集盡攬人氣咖啡及美食



親子好去處｜昂坪360 x 香港迪士尼20周年主題纜車 可享專屬通道＋獲贈紀念門票

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5