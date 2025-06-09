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校園直擊｜馬登基金中學辦屯門社區保健同樂日　跨齡學生攜手參與探索未來職涯

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 40 分鐘前

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明愛屯門馬登基金中學】生涯規劃是中學生成長的重要課題，明愛屯門馬登基金中學開辦校本特色「健康護理實用」課程，讓學生在中學階段已能學習醫護的知識和技巧，日後更可以「一條龍」直升聖方濟各大學。明愛屯門馬登基金中學日前更舉辦「屯門社區保健同樂日」，讓學生透過參與健康檢查、社區服務等實務活動，鞏固學生在該範疇的認識。

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明愛屯門馬登基金中學今年開設的「健康護理實用」課程，是透過香港明愛的賢才計劃創立，教育模式極具前瞻性。為了鞏固學生的學習範疇，學校與聖保祿醫院在5月28日聯合主辦「屯門社區保健同樂日」，吸引約5000名居民及學生參與，包括屯門區的19間小學、3所幼稚園、超過1000名的長者及多個家庭。嘉賓的陣容鼎盛，沙爾德聖保祿女修會省會長張月娥修女、聖保祿醫院醫務行政總監何兆煒醫生等人也到場參與活動。

明愛屯門馬登基金中學︱跨齡學生攜手參與　醫社校共建健康社區

活動當日，由修讀「健康護理實用」課程的學生擔任健康檢查助手，協助聖保祿醫院專業醫護人員為參與的居民進行膽固醇、血糖、心電圖、視力、脊柱等檢查，並引導居民完成整個流程，實踐所學。屯門區多間小學亦派出超過150名學生參與「服務學習」，擔任歡迎大使、人流管理員及攤位支援人員，協助解答居民查詢，提升溝通與應變能力；逾百名幼稚園學生則於開幕禮中化身小醫生、小護士，進行舞蹈表演及陪同主禮嘉賓進行誓師儀式，為活動增添童趣與活力。

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此外，現場設置多個與健康相關的攤位遊戲，讓參與者寓學習於娛樂。活動中最具特色的攤位之一為由學生設計的「家福祈願急口令」，透過趣味口號與互動遊戲，深化居民對健康生活習慣的記憶，並展現學生的創意與語言表達能力，就當日現場所見，參與者投入活動，歡笑聲此起彼落，成為全場焦點。此外，活動更設有親子烹飪工作坊「健康美廚神」，讓幼小學生與家長一同參與，透過健康飲食教育強化親子連結，推動家庭健康生活模式。

明愛屯門馬登基金中學︱教育意義深遠　啟發學生多元成長

主辦單位形容今次舉辦的活動是醫社校三方協作，自籌備階段起已積極動員屯門區內各單位及學校的參與，從場地支援、宣傳推廣到活動當日的實際執行，均可見醫護團隊、關愛隊及學生身影，成功實踐「醫社校同心」理念，透過跨界合作與跨齡參與，促進社區共融與健康教育，「活動不僅是一場社區盛事，更是一個全方位的教育平台。」

活動的教育意義深遠，更由跨年齡學生全方位參與，既延續教育影響力，亦為學生提供探索未來職涯的契機，啟發對公共衛生、教育等專業的興趣。主辦單位續稱，活動強調學科知識的實踐應用，中學生透過實地參與深化對健康護理的理解，例如運用生物科知識講解骨質密度測試原理；小學生則以常識科內容推廣衛生習慣，讓學習從課室延伸至社區，以及透過團隊合作及現場服務，學習分工與溝通提升自信及責任感；幼稚園學生則透過角色扮演，激發對醫護職業的興趣，並從小建立健康的生活模式。

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