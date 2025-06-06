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簡淑兒結婚︱珠寶店太子女簡淑兒家底厚　出嫁不炫富只戴一對龍鳳鈪背後藏意義

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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簡淑兒只戴一對龍鳳鈪出嫁當中藏原因。

【簡淑兒 / 麥大力 / 香港小姐】現年35歲簡淑兒（Jessica）與現年39歲的麥大力（Derek）早前在意大利古堡舉行婚禮，然後再回港在上月於金鐘補擺喜酒。近日，她陸續再分享婚照。

當日，簡淑兒與麥大力在意大利辦婚禮不是為，Jessica表示由於雙方家人都在外國，所以當初只打算在外國舉行婚禮便算，但因很多朋友都表示想參加他們婚禮，所以才決定在香港要辦婚宴，儀式一切從簡。

所以當日她出嫁戴近3卡求婚戒指，手上只有一對龍鳳鈪，沒有如戴大量金飾做「黃金戰士」。簡淑兒近日發文，揭原來所戴是祖傳的龍鳳鈪，並且背後有意思，她寫道：

只帶咗當年爺爺送俾媽咪嘅一對龍鳳鈪。

#爺爺我出嫁啦
#大個女了
#希望你睇到

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簡淑兒結婚︱

其實簡淑兒出身不簡單，她的父母為珠寶商人，家中的珠寶金飾生意亦曾多次贊助過TVB及亞視藝人鑽石首飾出席活動，是圈中富二代代表之一。

她自小移民在美國生活，直至2012年回港參加香港小姐由此簽約TVB當藝人，曾參演處境劇《愛·回家之八時入席》，並甜美笑容引網民注意。曾有指她參選港姐後，一直與家姐同住九龍站上蓋凱旋門近2000平方呎豪宅內。

不過簡淑兒卻一直低調不炫富，一向沒有在社交平台「曬命」，在港擺酒也如她所言一切從簡。

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簡淑兒結婚︱

至於機師丈夫麥大力雖然在疫情期間曾一度失業，於是參加《衝上雲霄大選》並奪冠入TVB當藝人。他曾自爆任職機師時，月薪達20萬元，並於英國擁有多達3間屋。

雖然他結果在演藝工作未有特別亮麗成績，不過因為入TVB認識簡淑兒，由此締造良緣。麥大力亦在疫情後做回老本行當機師，在今年3月升職做大客機正機長，相信現時月薪已不只20萬元。

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