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育兒成本｜月入2萬「窮爸爸」揭願意生仔原因　網民反應兩極：冇錢唔好生vs窮有窮養

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撰文： 王月明

發布時間： 43 分鐘前

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月入2萬「窮爸爸」揭願意生仔原因，網民反應兩極：冇錢唔好生vs窮有窮養。

婦聯引述調查指，現時本港言語一名兒童至18歲所需成本超過600萬元，高昂的育兒成本令不少港人望而卻步。

日前，有月入2萬的中年港男在Threads發帖，稱自己此前一直抗拒生仔，不過後來受網民1個觀點啟發，選擇放下顧慮並自曝即將做爸爸；帖文引起熱議，網民反應兩極有人認為沒有較好的經濟條件不應孕育新生命，亦有人認為窮有窮的生活。

文化差異｜後生仔工作後使唔使畀「家用」？　港人與內地朋友傾計「互相驚訝」

育兒成本｜50歲月入2萬「窮爸爸」揭願意生仔原因

樓主透露自己現年50歲，有一份月入2萬元的穩定工作；他早前一直抗拒生仔，認為自身的貧窮會給下一代帶來不幸；然而，她被網民的分享打動，「好多人話自己童年窮得開心」，他開始思考「明白到小朋友無論住公屋，定係住山頂，一樣咁幸福」。

最終，樓主放下顧慮，決定與妻子攜手迎接新生命的到來，而日前醫生證實他妻子已經懷孕；他打趣表示自己現在已晉升成為「月入兩萬蚊嘅窮爸爸」。

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育兒成本｜網民反應兩極：冇錢唔好生vs窮有窮養

帖文引起熱議，網民反應兩極，有不少網民認為樓主現時經濟狀況不宜生仔，「50歲先嚟生仔，仲要窮，你個仔真係多謝你」、「我細過窮得好慘，打個就算搵到錢都唔打算生，咪害下一代」、「世界唔同咗啦，社會時代都唔同咗，唔好累下一代啦」、「你唔好再自己呃自己，未來你小朋友唔會幸福，因為你哋大人成日為錢嘈」、「唔好害人害己」。

不過，也有網民支持樓主，「唔好因為錢覺得畀唔到幸福小朋友，小朋友需要嘅係愛，只要一家人一齊進步，生活一定會愈來愈好」、「有愛點都生得」、「住公屋而成長在充滿愛的家庭，比住豪宅而日日睇住父母各種形式的互相憎恨，幸福千百倍」、「加油新手爸爸，不要因為窮而限制想像」、「窮有窮養，貴有貴養」。

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