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結業潮｜沙田好運中心TASTE超市6.8結業　開業僅2年多臨別推2大優惠

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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沙田好運中心TASTE超市6.8結業。

結業潮一浪接一浪，近日有不少連鎖超市分店執笠。有網民發現開業2年多的沙田好運中心「TASTE x FRESH新鮮生活」超級市場，將於6月8日（周日）結業，並推出2大優惠。而沙田好運中心分店結業後，街坊便要到附近偉華中心的FUSION超市。

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結業潮｜沙田好運中心TASTE結業

有網民於社交平台Threads分享，指發現沙田好運中心的「TASTE x FRESH新鮮生活」貼出結業公告，該店將於6月8日向街坊告別，為感謝顧客的支持，現推出2大優惠，凡於該店購買任何雪糕滿$100，即減$10；另外，購買送94折優惠券，可於6月9日至7月3日在偉華中心FUSION超市使用。

有網民發現沙田好運中心TASTE將於6月8日結業。（Threads）

結業潮｜2022年開幕 佔地近2萬呎

沙田好運中心自2021年6月起開始進行翻新工程，「TASTE x FRESH新鮮生活」於2022年9月開幕，佔地近20,000呎，集鮮活及熟食市場的特色，將新鮮市集融入現代超市。「TASTE x FRESH新鮮生活」分為4大區，設有多達13個特色主題專區，包括過百款本地及環球海鮮、各式新鮮蔬果、本地鮮豬、西式肉類及美食專區等。

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沙田好運中心TASTE x FRESH新鮮生活

地址：沙田好運中心3樓3081號舖
營業時間：08:00 - 22:00

資料及圖片來源：wydwww＠Threads

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