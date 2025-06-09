長壽秘訣︱全球最老執業醫生長壽102歲　3大秘訣曝光：愛飲cocktail、早餐必吃4食物

【最年長醫生／長壽飲食／長壽習慣／早餐／運動】長壽之道！美國一位神經專科醫生，長壽達102歲，曾被健力士世界紀錄認證為最年長的執業醫生。他近日受訪透露自己的3大長壽秘訣，包括日常喜好、一日餐單，包括早餐必吃的4種食物。

據外媒報道，美國神經專科醫生塔克（Dr. Howard Tucker）出生於1922年，從1947年開始行醫，直至2022年因所在的醫院關閉才退休，執業近80年。他曾在2021年被健力士世界紀錄認證為最年長的執業醫生。塔克表示，若非醫院結業，他還會繼續為病人看症。

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長壽3大秘訣曝光

塔克雖然已長壽102歲，但仍老當益壯。他近日接受媒體訪問，透露自己能健康長壽的秘訣，表示他的父母均活到84歲和96歲，雖有一定長壽基因，但不是全部：

遺傳和家族長壽史是健康的開始，但還必須輔以適度的營養、酒精和快樂。

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塔克表示，自己的日常飲食非常簡單。早餐會吃時令水果、穀麥片、低脂牛奶和茶；省卻午餐是為了保持思維敏捷；晚餐會吃魚、偶爾吃肉、和比較常吃西蘭花；最後還會吃水果或雪糕作為飯後甜品或宵夜。

除了分享一日餐單，塔克還表示自己很少喝酒，但最喜歡喝雞尾酒「馬天尼」，且從不吸煙。另外會保持運動習慣，雖然他在80多歲時因頸部骨折而放棄了滑雪，但現在會堅持每日在家中使用跑步機，跑至少4.8公里。塔克相信，身體要一直保持活躍，才能避免身材走樣。

更令人敬佩的是，塔克除了正職是一名神經專科醫生，他還在67歲時成功取得法律學位，他的副業是一名律師。之所以孜孜不倦地學習，是塔克認為要維持快樂，生活必須有目標：「每天早上起床時，你知道自己要做甚麼。」因此，即使如今他沒有再執業行醫，但仍有工作；塔克現時任教於凱斯西儲大學醫學院，且為醫療法案提供法律諮詢。

興趣愛好可刺激大腦：退休是長壽的敵人

塔克將於7月迎來103歲生日。他認為如今的幸福感是來自工作、結婚70多年的妻子、4個孩子、10個孫子，以及對當地體育賽事的終身熱愛。他亦相信「退休是長壽的敵人」，因此對於退休人士，塔克建議應至少有一些興趣愛好，讓大腦每天都獲得一些新刺激，從而不會浪費時間去擔心人生終點：

生命是一種致命的疾病，活著就意味著知道自己終將死去，所以我活著。

同場加映：8種運動有助延壽

英國生物庫（UK Biobank）的一項大型研究中，一共找來8577名年齡由20歲至93歲的參與者，進行長達25年（由1991年至2017年）的追蹤調查，並分析他們運動的種類及習慣等資料。而根據研究結果，相比久坐不運動的人士，定期進行運動的確有助延壽，而不同運動可延壽的幅度亦各有不同，其中發現以下8種運動的延壽效果最佳：

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同場加映：4大長壽飲食原則

一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究，團隊綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

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