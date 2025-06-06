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星二代｜姜麗文離巢半年赴美發展無工開　自揭父親秦沛憂心不已：但佢好支持我追夢

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撰文： 王明芳

發布時間： 13 分鐘前

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姜麗文近日返香港宣傳新歌，大談美國生活體驗。

【秦沛女兒/姜麗文/美國/荷李活】入行14年的秦沛女兒姜麗文（Lesley），去年12月於社交平台宣布離巢無綫。近日她返港宣傳新歌，並於訪問中分享移居美國半年的生活。

姜麗文日前接受HOYTV節目訪問，提到婚後與丈夫Pakho移居美國，她坦言仍在適應當地生活：「其實（生活）與香港很不一樣，現在還在慢慢認識當中。經常都要試鏡，每次試鏡至少有千多人爭同一個角色，真的很激烈。」

姜麗文去年12月宣佈離巢TVB！（取自instagram）

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秦沛女兒丨移美生活大不同

在早前的金像獎頒獎典禮上，她與同樣於荷李活發展的陳法拉與吳彥祖交流，兩位前輩分享寶貴的經驗，讓她有所啟發：「他們都有鼓勵我，其實大家的情況都一樣，他們都要試鏡，都在等待機會，所以這讓我感覺好一點。」

她續說：「我一直在想，會不會有演出機會自動找上門？我到底要等到何時才能不用試鏡？但他們告訴我，直到今天仍然需要試鏡，Oh my god！這讓我真正明白，其實荷李活是好公平。」

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秦沛女兒丨父親秦沛憂心發展

問到赴美前是否與父親秦沛商量，姜麗文稱父親一直知道她的想法，每次試鏡後都會向老父請教意見，她說：「他當時的確擔心，會問我『你真的可以嗎？』，但他好支持我的夢想。」

父親即將迎來80歲大壽，姜麗文開心地說：「爸爸身體很健康，精神很好，他平時做很多運動，這讓我感恩不已。最重要的是他仍在拍戲，讓他保持精神，每次收到新劇本，他都會興奮地與我分享，也給予我很多啟發。」

秦沛女兒丨歌曲獻給自己的情書

談及剛推出的新歌《不可抗力之旅》，她形容這是一封送給自己的情書：「想鼓勵過去的自己，我覺得從二十多歲到三十多歲，這11年間，生活高低起伏，低潮較多，包括失戀、情緒困擾，這些讓我感到沮喪。但我從未後悔，並且十分感恩這些經歷，因為它們真正令我成長。」

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秦沛女兒丨靠自己闖出一片天

39歲的姜麗文來自演藝世家，但多年來她從未靠父蔭，縱然遇到經濟最難捱的階段，也未向父親求助。她曾回憶：「試過窮到走進超市，看到一盒很想吃的士多啤梨，卻因價錢50、60元而買不起，最後含著眼淚離開。」

憑藉努力一步步走來，她成功從歌手轉型為演員，並在近年闖出佳績，她在《開心速遞》中飾演女傭一角，成功入屋，並摘下「飛躍進步女藝員」獎項。2022年，她首度參演荷李活劇集，並在去年12月宣布離巢TVB，正式轉戰荷李活。

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