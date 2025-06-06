酷熱天氣｜天文台料周日4區達35度　冷氣公司教1模式更慳電涼爽

【熱帶氣旋/ 氣溫/ 酷熱天氣/ 冷氣慳電】天文台表示，現時覆蓋中國東南沿岸的高空反氣旋正逐漸增強，本港隨後數日天氣日間酷熱，分區氣溫更顯示周日（8日）有4區高達35度。有冷氣公司就教路，指出1個冷氣模式能在節省更多電力的同時提高降溫效果，更加涼爽。

天文台指出，廣東沿岸在未來數日受高空反氣旋影響，本港天氣日間酷熱。一道廣闊低壓槽會在週末期間為南海中部及菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，預料廣闊低壓槽上可能有低壓區在下週初於呂宋附近發展，並於下週中後期大致移向台灣以東海域至中國東南沿岸一帶，亦不能排除有機會在南海發展，但變數相當大。若低壓區增強為熱帶風暴，將可能成為今年西北太平洋及南海第一個熱帶氣旋，並命名為「蝴蝶」。

九天天氣預報顯示，周日（8日）至下周二（10日）市區最高溫度可達33度，部分地區有驟雨。而根據自動分區天氣預報，周日下午2時，石崗、大埔、上水及打鼓嶺氣溫更高達35度，目前預料氣溫至下周末將稍稍下降。

▲ 九天天氣預報顯示，周日（8日）至下周二（10日）市區最高溫度可達33度。（天文台網頁截圖）

▲ 根據自動分區天氣預報，周日（8日）下午2時有4區氣溫高達35℃。（天文台網頁截圖）

打風前夕天氣悶熱，相信不少家庭都會選擇開冷氣，但大家對家中冷氣機的功能又是否足夠熟悉？據日媒ITMedia報道，Panasonic在5月初針對20至60歲的住戶進行問卷調查，結果發現有34%受訪者「幾乎不用」送風模式，39％受訪者則是「完全沒使用過」，換言之有超過70%的家庭從未使用過這功能。對此，Panasonic就表示，與冷氣模式相比，其實送風模式能夠節省更多電力，並列出以下2大優點：

1.送風模式非常慳電

Panasonic指，送風模式下冷氣的壓縮機並不會啟動，只會使用風扇送風，因此耗電量極低。數據顯示，送風模式每小時的耗電量約為12Wh，以每度電費31日圓（約$1.7港元）計算，每小時只需約$0.4港元，相比冷氣模式更能節省電力。

2.提高降溫效果

冷風模式能透過提升室內空氣流動，令體感溫度下降1至2°C，相當於風速為每秒1米的涼風，如同風扇的中等風速。對於室溫未達28°C的環境，使用送風功能已足以令人感到舒服。

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同場加映｜林超英分享「無冷氣消暑4招」

前天文台台長林超英曾接受「環保觸覺」訪問時，傳授家庭「無冷氣四式」，向市民講解如何不開冷氣降溫：

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慳電貼士｜6個方法開冷氣時慳電又慳錢

台灣經濟部能源局曾於Facebook發文，分享開冷氣的貼士，指冷氣機有「神級」和「魔級」2個按鈕，神級按鈕是指「舒眠模式」，冷氣機會在用家入睡後，將溫度上調1至2度，避免半夜太冷，而且每上升1度也能省下6%的電。

至於魔級按鈕為「除濕模式」，雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍，加上冷氣模式本身已具備除濕效果，提醒用家避免設定「除濕模式」。

台電亦曾提供6個方法，讓大家使用冷氣時慳電又慳錢：

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台電稱，如果想幫冷氣加速降溫來省電，可將冷氣風量設為自動模式，再搭配電風扇或循環扇，幫助室內空氣對流，提高冷房效果並達到省電目的。

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