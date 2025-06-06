Healthy Life｜瑜伽導師教2個動作 助準媽媽伸展小腿
保健美顏
撰文： 陳慧靈
發布時間： 2 小時前
【瑜伽／伸展／小腿肌肉／懷孕／準媽媽】女性在懷孕期間有機會經歷各種不適，例如抽筋，而足夠的運動有助令孕期更開心舒服。今集瑜伽導師Carol教大家2個動作，幫助準媽媽伸展腿，緩解不適症狀。以下動作僅供參考，請在專業人士指導下完成。
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動作1
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動作2
- 首先要靠近牆壁，可以用雙手扶著牆
- 預備一塊瑜伽磚，腳趾可以踩上瑜伽磚，後腳跟則維持觸碰地面
- 感覺伸展足夠之後，便可以換另一隻腳進行伸展
- 如果準媽媽們晚上開始有抽筋的情況，這個動作可以幫助舒緩症狀
小貼士：如果覺得使用瑜伽磚難度較高，也可以使用捲好的毛氈代替，會比較軟身，高度也較為容易接受
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特別鳴謝：The Practice Studio提供拍攝場地
撰文：陳慧靈
攝影及製作：馮凱宜、陳健珊
監製：黃存新
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