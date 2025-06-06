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Healthy Life｜瑜伽導師教2個動作　助準媽媽伸展小腿

保健美顏

撰文： 陳慧靈

發布時間： 2 小時前

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瑜伽導師教2個動作，幫助準媽媽伸展小腿。

【瑜伽／伸展／小腿肌肉／懷孕／準媽媽】女性在懷孕期間有機會經歷各種不適，例如抽筋，而足夠的運動有助令孕期更開心舒服。今集瑜伽導師Carol教大家2個動作，幫助準媽媽伸展腿，緩解不適症狀。以下動作僅供參考，請在專業人士指導下完成。

最新影片：

動作1

  • 首先要預備一張毛氈，如果沒有毛氈的話，亦可用家中洗澡的大毛巾代替
  • 將毛氈捲起，盡量捲得細一些，目標是模仿按摩滾筒的大小；但因為毛氈沒有按摩滾筒那麼硬，所以會較為容易讓大家適應
  • 捲好毛氈之後，可以將它放到小腿上。以一隻手撐地，另一隻手將毛氈撥入，讓它的位置盡量接近膝蓋，然後再坐下。
  • 坐下去之後留意自己的呼吸，以鼻吸氣和呼氣，並將自己的體重向下沉
  • 大概停留一分鐘左右，就可以將毛氈的位置放低一些，放到腓腸肌的正中間
  • 同樣維持一分鐘之後，可以將毛氈再放低些，到小腿肌肉最底的位置，之後再坐下，停留一分鐘
    • 點擊圖片放大
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    動作2

    • 首先要靠近牆壁，可以用雙手扶著牆
    • 預備一塊瑜伽磚，腳趾可以踩上瑜伽磚，後腳跟則維持觸碰地面
    • 感覺伸展足夠之後，便可以換另一隻腳進行伸展
    • 如果準媽媽們晚上開始有抽筋的情況，這個動作可以幫助舒緩症狀

    小貼士：如果覺得使用瑜伽磚難度較高，也可以使用捲好的毛氈代替，會比較軟身，高度也較為容易接受

    點擊圖片放大
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    特別鳴謝：The Practice Studio提供拍攝場地

    撰文：陳慧靈

    攝影及製作：馮凱宜、陳健珊

    監製：黃存新

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