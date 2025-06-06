泳兒新歌｜泳兒自揭抑鬱症低潮：籌備新歌每日都喊　Wyman歌詞成救命稻草

【泳兒 / 計劃書 / 抑鬱症 / 黄伟文】泳兒（Vincy）今日（6日）推出全新單曲《計劃書》，歌曲可謂「最治癒心靈之作」，記錄了Vincy在人生低谷中的深刻體悟，原來背後隱藏著一段不為人知的抑鬱歷程。Vincy首度剖白錄音期間深陷情緒低谷，更坦言：「嗰段時間差唔多每日都喊緊。」

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泳兒新歌｜自揭抑鬱症低潮：籌備新歌每日都喊

Vincy透露開始籌備新歌時，正值人生一段艱難時期，「每日個腦都徘徊緊自己去到人生呢一個階段，望一望過去，然後再諗一諗將來，開始有種徬徨同埋對未來有一種不安。好想去改變，但係同時亦都有一種無力感，覺得冇能力去改變。I feel stucked and 無方向，亦都好自責自己點解唔規劃好啲自己個人生呢？」

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泳兒新歌｜Wyman歌詞成救命稻草

正當Vincy陷入自我懷疑時，Wyman交來的歌詞成為情緒出口，「第一眼見到『追得上改變 趕得上改變 你我沒法逆天 這一生邊擁抱改變 邊抵抗改變 亂掉時間線』呢幾句，我決定與其好用力去嘗試改變環境，不如首先試下改變下自己個心態同埋思維去接觸呢個不穩定嘅世界，慢慢從重新再行返出嚟，可能已經係另一個感受。」

經過這段黑暗期，Vincy終於明白：「Nothing is under control，有時反而你唔太執着於規劃，可能有意外嘅驚喜。唔係話100% free flow，係要有少少計劃嘅。盡力做囉，盡量做囉，即使好攰。」

Vincy又謂正實行歌詞「過好手裏的這天」，「放鬆心情去行，當計劃不似預期都唔好太執着，可能就係最好嘅計劃書。」

▲ 泳兒今日（6日）推出全新單曲《計劃書》。

泳兒新歌｜Dear Jane成員Howie操刀作曲

《計劃書》邀得Dear Jane成員Howie作曲，Vincy表示一直欣賞Dear Jane的音樂風格及正能量，與新歌想表達的「在變動中尋找安穩」主題不謀而合。

填詞方面則繼續由長期合作夥伴Wyman操刀，以「這一生 邊擁抱改變 邊抵抗改變」等詞句，精準捕捉人面對計劃與變化的矛盾心境；編曲方面有徐浩和黃兆銘，監製由徐浩負責，多次合作經驗溝通直接爽朗，好讓泳兒放心地展現最配合歌曲的聲線。

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