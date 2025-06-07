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女神配對計劃︱姜大衞兒子細John力追李芷晴　女神Stephanie即中招：我心跳得好快

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撰文： 文體藝online

發布時間： 10 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

姜大衞兒子姜卓文現身《女神配對計劃》追求女神李芷晴。

【女神配對計劃 / 李芷晴 / 梁敏巧 / 葉蒨文 / 關嘉敏 / 羅毓儀】TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，由有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob），與「星級花生團」攜手為無綫五大女神（排名不分先後）梁敏巧（Maggie）葉蒨文（Sophie）李芷晴（Stephanie/Step）關嘉敏（Carman），及羅毓儀（Yuki）公開招親搵男友。

女神配對計劃︱關嘉敏單身3年

《女神配對計劃》第一集「初見」篇，將會公開五大女神的拍拖次數及單身時間，當中拍拖次數最多是Step，單身時間約半年左右的她，總共拍了六次拖，Step坦言自覺是「戀愛腦」：「我覺得自己比較黐身啲、嗲啲，我好鍾意戀愛嘅感覺。」

單身時間最長，則為已有三年沒拍拖的Carman；扮譚輝智扮到街知巷聞的她，笑言希望能找到令自己重拾「做女仔」感覺的另一半。

談到參加節目目的，揚言鍾愛「霸道總裁」的Maggie，希望可以「搵到老公」，至於Sophie則大拋自信Bite：「我冇試過暗戀人，我每次鍾意嗰個男仔，佢都會鍾意我。」

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女神配對計劃︱揭入圍猛男神秘面紗

另外，今集開始，《女神配對計劃》將一連兩集陸續揭開30名入圍猛男的神秘面紗。

本回合第一輪面試，阿Bob將讀出每位參賽者的職業、專長、個人hashtag等基本資料，之後參賽者會進行簡而精的自我介紹，有興趣的女神可向參賽者自由發問問題，並透過撳燈揀選心儀男士進行下一輪「約會配對」，每位女神心儀男士上限為三個。

為平衡女神們對各候選人內在美及外在美的判斷，及增加緊張感，未有女神按下枱上的「心動按燈」前，製作組將不會公開參賽者真面目；直到有女神撳燈，參賽者面前的「粉紅帳幕」才會打開！搞笑的是，女神見到真身後，可隨時熄掉枱上的燈打退堂鼓，其他女神則可在限時內加入戰團「爭仔」，充滿變數玩味。

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女神配對計劃︱拖手仔摸胸肌場面勁精彩

而首集現身的候選猛男絕對可以「人材輩出」形容，除有「爆肌版張敬軒」、港隊運動員、離奇富二代、型爆星二代及藝人，還有身家過億的霸道總裁；五大女神亦會難得拋開矜持一面，與候選猛男埋身接觸拖手仔甚至摸胸。

之前，在海選時搶盡人氣的姜大衞兒子姜卓文（細John），眾望所歸在第一集強勢登場，拋出自信霸氣bite：「我相信無論邊個揀我都好，我哋都會玩得好開心」之餘，還即場以流利普通話及英語爆Rap，令現場女神嘩聲四起。

一早擺明車馬力追Step的細John成功冧掂Step，她也放下矜持連環大拋「少女bite」：「我心跳得好快」、「我係比較慢熱嘅人，可能你要lead住我喇」。

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女神配對計劃︱梁敏巧狠批「A400吳卓羲」

另在《花生搶先看》中自爆曾拍400次拖而引不少迴響的「吳卓羲2.0」，於首集亦有登場。離奇的是，這次「A400吳卓羲」改口供指自己只拍過大約50次拖，不過承認自己試過一夜情。

最終改稱拍了50次拖的「A400吳卓羲」令一眾女神為之卻步，事後阿Bob在女神們面前篤爆他「第一次面試時係話400」，原本已大為嘩然的女神們即表現得更錯愕，梁敏巧更忍不住負評：「50已經夠衰，仲要400，仲要講大話！」

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女神配對計劃︱森美反白眼笑Yuki扭擰

而每集都有不同組合花生團現身的《女神配對計劃》，首集花生團成員有森美、江美儀及戴祖儀。

食足全程花生的三人，除對每位候選人評頭品足，又大談戀愛經，其中江美儀問森美「男仔鍾意主動定唔主動女仔」時，森美竟無厘頭搵Yuki做例子，搞笑尖聲扮「扭擰」之餘，還七情上面、反晒白眼。

森美並稱：「梗係主動嘅女仔啦，唔使煩、唔使估、唔使諗。如果表面上好似Yuki嗰啲擘大對眼，（開始扮聲）：『我唔知道呀，你話喇』，但去到最後你話完畀佢聽，佢就：（再扮聲）『我又唔鍾意喎』，好麻煩！」

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