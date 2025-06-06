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廚具優惠｜Le Creuset限時減價低至3折　$160起買煲/杯碗/嬰兒用品

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 34 分鐘前

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Le Creuset限時減價低至3折，$160起買煲/杯碗/嬰兒用品。

【Le Creuset鑄鐵鍋／港女煲／廚具優惠】Le Creuset X OnTheList聯乘快閃減價又返嚟啦！今次優惠範圍更廣，不僅有品牌經典的琺瑯鑄鐵鍋和陶瓷用具，還加入了多款廚具套裝、嬰兒用品及寵物產品，低至3折，$160起就可以帶走心儀好物，絕對係煮食愛好者及家庭必搶的超值優惠！

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Le Creuset減價｜琺瑯鑄鐵鍋保溫性能強

創立於1925年的Le Creuset，以其頂級琺瑯鑄鐵鍋享譽全球，深受廚藝愛好者喜愛。這些產品不僅是實用的廚房工具，更宛如充滿藝術感的家居裝飾品。Le Creuset琺瑯鑄鐵鍋以出色的聚熱和保溫性能著稱，其密閉式設計能有效鎖住食材的營養和水分，讓食物保留原汁原味，口感更嫩滑多汁。

不論是燉煮、慢燉還是烘烤，這款鍋都能輕鬆駕馭，甚至能直接從爐頭端上餐桌，保持食物溫暖，為家庭或朋友飯聚增添溫馨氛圍。除了經典鑄鐵鍋，Le Creuset還提供陶瓷餐具、防黏廚具系列以及酒類配件，滿足多樣化的烹飪和生活需求。此次活動更首次推出嬰兒及寵物用品，讓大家為家人和毛孩挑選心儀產品。

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Le Creuset減價｜抵買之選

這次優惠活動從經典煲款到全新嬰兒及寵物產品，應有盡有，低至3折的折扣讓你能以親民價格入手高品質廚具。當中必搶產品包括︰黃色Shallow Casserole/braiser 26cm $1,640 （原價＄3,280）、橙色Classic Rectangular Dish 18cm ＄230 （原價＄460）、藕色Oval Casserole/oven 23cm $1,540（原價＄3,080）、粉藍色Set of 7 Baby Tableware $846 （原價＄1,880）。

Le Creuset減價｜購物小貼士

為了順利參與這場優惠，建議提前到OnTheList平台註冊會員，以確保能即時搶購。Le Creuset的經典色系和熱門尺寸往往售罄很快，搶購時不妨早點下手，以免心儀款式被搶空。選購前也記得檢查產品詳情，確認是否符合使用需求，例如產品的尺寸或適用場景。

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