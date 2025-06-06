深圳好去處︱深圳京東MALL開業一站式買齊家電　新張優惠最高減$2千

【京東MALL/深圳好去處/深圳旅遊/深圳親子/深圳玩樂】深圳又多個親子好去處，位於南山區的深圳首間京東MALL已於5月底試營運，將於6月中正式開業！商場樓高6層、面積近3萬平方米、超過30個沉浸式主題體驗區及逾200個品牌進駐，是大型一站式家電產品賣場，為慶祝開幕，國家補貼再疊加京東補貼最高可達2千元人民幣。

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深圳京東MALL商場︱30個沉浸式主題體驗區

深圳首間京東MALL坐落於南山區海雅繽紛廣場，商場面積近3萬平方米。南山京東MALL以「潮購科技」為核心理念，旨在打造創新的家電家居一站式購物新場景，提升消費者的購物休閒體驗。有別於傳統的家電產品賣場，南山京東MALL商場共有超過200個品牌進駐，並設置了超過30個沉浸式主題體驗區，實現商品展示與生活場景，讓消費者有不一樣的體驗。

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深圳京東MALL︱樓層指南

1/F DJI大疆專區、攝照、音頻區 南山京東MALL的一樓是音頻及攝影體驗區，這裡集結多個國內外知名品牌的攝像器材，更有無人機展示，顧客可以在此體驗各款相機、攝錄機等產品。 品牌展廳包括：小米、華為、VIVO、OPPO、Dyson、Apple、Samsung等 2/F 咖啡、烘焙、廚房小家電／潮玩數位D-PARK

2樓除了售賣咖啡機之外，亦有售賣咖啡豆、風味糖漿等咖啡關聯商品一站式販售，更有駐場咖啡體驗師教大家拉花，顧客可以在此深度體驗烘焙相關全套產品。 另一邊是潮玩數位D-PARK，設有電競區讓客人可以打遊戲，亦有沉浸式VR、DIY裝機體驗、平衡車及卡丁車體驗等。這裡亦將有不定期線下電競活動，如電競賽、coser閃現、賽事直播等。 品牌展廳包括：艾力斯特、美的、東芝、雲鯨等 3/F 京選廚衛

京東MALL的3樓「京選廚衛」區域就打造成明星同款廚房，設有多款廚衛產品現場體驗，更有日常自製美食活動。 品牌展廳包括：美的、西門子、萬和、海爾廚電等 4/F 打造成一個沉浸式家居場景，設有客廳、餐廳、臥室三大實景空間，並且集合多款大牌​​家居人氣單品。 品牌展廳包括：九牧、喜臨門、夢百合等 5/F 電視專賣區，擁有百吋巨幕，有如置身私人影廳一樣。 6/F 中央空調、全屋淨水、新風、暖氣、全屋智慧前置，讓客人體驗智慧舒適家居。

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深圳京東MALL︱開業優惠

5月30日至6月18日新開業期間，南山京東MALL推出多項限時福利及優惠，包括​打卡送定製冰箱貼/洗衣液。

另外在開幕期間，國家補貼再疊加京東補貼、開幕補貼，優惠至高可省60%。50+超全品類的3C、家電、家居產品均能夠享有至高20%的國家補貼，單件至高補貼2,000元。到訪京東MALL更可以參加抽獎活動，獎品包括50萬京東E卡，黃金、iPhone16 ProMax、科沃斯掃地機器人、JBL音響等。

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深圳京東MALL︱深圳京東MALL地址交通

地址： 深圳市南山區南海大道2746號海雅繽紛廣場 交通： 深圳地鐵9號線「南山書城站」A/B出口直達

M562、M133、M226、M242路巴士

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