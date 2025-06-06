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模特兒大賽｜國際名模舉辦跨年紀超模大賽 《全民造星VI》參選者報名

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兒童組

由國際名模教母徐濤主辦的《Hong Kong's Next Top Model》，日前假西九龍中心一樓廣場盛大舉行初賽。

今年賽事吸引了超過300位來自世界各地的參賽者報名參加，包括大陸、香港、泰國、汶萊、歐洲、菲律賓、德國及美國等地，當中共有120位晉級初賽，展現模特兒夢想的國際風采。

大賽設有四個年齡組別，涵蓋兒童、青少年、成人及熟齡四大階段，參賽者年齡由2歲至68歲不等。評審陣容除了主辦人徐濤，還包括模二代導師高靖（Chantel）、林寶玉（Connie）、I.B.H. 國際美容健康總聯合會創會會長 Dr. Carmen Pang，以及2024年《第二屆國際超級模特兒大賽2025》冠軍 Deniz，還有星級導師 Alwyn Chan。

雙胞胎兄弟

今年大賽17位來自不同背景與國籍的大熱選手名單，其中芬蘭姊妹15歲家姐Anki Karppinen與12歲妹妹Viivi Karppinen專程由芬蘭飛來香港參選；還有18歲的盧駿諾，同時參選《Hong Kong's Next Top Model》大賽及《全民造星VI》，其他大熱包括兒童組的7歲梁凱睎Andrea Rose Hansen、7歲汪瑩翎Blaire、8歲雷鄢綺Fiona、；青少年組的10歲孫𤦍晴Puccini

18歲的盧駿諾，同時參選《Hong Kong's Next Top Model》大賽及《全民造星VI》

10歲謝芷琪Cherrelle、11歲Ninnara Delamarche、14歲戴悠Judith、14歲張惠淋Vivian、14歲雙胞胎姊妹費雲帆Isabella及費雲霓Isadora；成人組的18歲雙胞胎兄弟蔡鴻彬Lincon與蔡鴻森Watson，與及熟齡組48歲張麗琼Jojo與43歲吳延燕Lucy。
 

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