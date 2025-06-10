校園動態︱第四屆全港小學野外大搜查得獎結果出爐　48間小學學生獲獎重量級嘉賓頒獎

第四屆全港小學野外大搜查暨自然生態親子攝影比賽頒獎禮，已於5日在愛秩序灣官立小學順利舉行。大會榮幸邀請到香港中文大學地理與資源管理系——林健枝教授及香港鄉郊基金主席——林超英先生擔任主禮嘉賓及為典禮致辭；並幸得兩位籌委會顧問極地博物館基金創會人李樂詩博士、香港教育大學「教育創新領導計劃」副總監曾永康博士及香港課外活動主任協會梁慧盈主席親自擔任頒獎嘉賓。除此之外，多位籌委會委員校長亦親臨現場見證各位參賽者的豐碩成果。

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第四屆全港小學野外大搜查︱透過比賽令小學生走進大自然 認識香港的生物多樣性

比賽支持媒體TOPick記者到場參與頒獎禮，恭喜48間小學的學生獲獎，「野外動向HK Discovery 創辦人 」及「籌委會聯合主席」陳嘉俊接受訪問時表示:

希望透過比賽令到小學生走進大自然，認識香港的生物多樣性。因為疫情之後，很多小朋友很少會外出，我們希望鼓勵多些學校帶小朋友出去做實體的活動。除了上課是重要之外，實體要兼顧，所以混合式學習也是我們希望小朋友可以做到的事。希望他們透過大自然的親身經歷，將書本的知識融會貫通，深化去學習，就會更上一層樓。

▲ 「野外動向HK Discovery 創辦人 」及「籌委會聯合主席」陳嘉俊致辭。

他補充說：「由於野外大搜查是由疫情那時候創造出來的，因為疫情，小朋友面對很多問題，困在家裡，也有學校面對非常多問題。所以我們希望做一個活動出來，可以協助到老師、學校、校長去提升學習的興趣，令小朋友學習的興趣提升。第二，鼓勵更多的小朋友可以外出，也舉辦親子攝影比賽，鼓勵家長在疫情或日後都好，帶多些小朋友走到香港的郊外。」

陳嘉俊非常高興因為比賽來到第四屆，「看到很多學校、校長，顧問、嘉賓非常支持我們。也在小朋友的笑容、對答、投入程度，就知道比賽有多受歡迎。也聽到很多老師說小朋友玩完之後很開心，也非常喜歡，來年會繼續參加。我們希望可以人數再有一個突破，還有活動，希望會再進一步，將混合式學習還有三文兩語會更加加強去做。」

第四屆全港小學野外大搜查︱金獎 28隊（排名不分先後）

所屬學校 隊伍名稱 (編號) 學生隊員 救世軍田家炳學校 逍遙饅頭蟹 (N29) 馮敬賢

張韻晞

冼柏軒 聖博德天主教小學（蒲崗村道） 半葉趾虎隊 (K18) 張靖敏

張栢曦

李俊龍 香港浸信會聯會小學 小學翠竹蛇 (N21) 王思嵐

高安兒

楊天宥 中華基督教會何福堂小學 何小赤麂搜查隊 (N04) 陳姸

陳詠瑜

吳康穎 救世軍田家炳學校 香港蠑螈 (N30) 巫毅

黃玥鈞

張睎宜 保良局何壽南小學 小白鷺 (K07) 林心悅

鄭晞琳

諶芷懿 英華小學 英華白海豚 (K08) 王信然

陳晉灝

方顥熹 藍田循道衞理小學 小靈貓 (K19) 林希朗

李皓正

黃栢祺 香港浸信會聯會小學 小靈貓 (N22) 譚順勤

梁洛言

唐浩恩 培基小學 柑橘鳳蝶 (N25) 許宇舜

翁靖翺

李靖喬 培基小學 金斑蝶 (N26) 曾樂瑜

馮俊熹

麥恩珼 英華小學 英華南虎 (K09) 胡淦茗

劉敬之

黃仕源 八鄉中心小學 八鄉動物組 (N02) 文思貝

蘇芊穎

簡䨞仲 英皇書院同學會小學第二校 英二中華白海豚 (H02) 林智茗

盧俊南

楊優素福 九龍靈光小學 優越斑粉蝶 (K01) 鄭智賢

林柏浩

劉承霖 大坑東宣道小學 大坑東大蹄蝠 (K02) 錢卓言

程振健

黃錦旋 大坑東宣道小學 大坑東小蹄蝠 (K03) 洪晫桐

曾敏稀

黃心嵐 藍田循道衞理小學 紅頰獴 (K20) 黃穎欣

吳芍瑤

翁懿 中華基督教會何福堂小學 穿山甲探險隊 (N05) 劉梓熙

黃靖然

文佑天 黃大仙天主教小學 黃鐘木 (K14) 劉翊翔

王祉朗

李昕熹 愛秩序灣官立小學 愛官藍點紫斑蝶 (H10) 何泊蓁

李懿霖

吳柏言 基督教香港信義會信愛學校 信愛珊瑚聯萌 (H08) 李綺鈺

廖泳珊

蔡嘉樂 八鄉中心小學 八鄉動物組 (二) 潘蔚嵐

郭穎芯

鄧晞儀 香港南區官立小學 南官大豪豬 (H04) 徐芷鈴

梁逸朗

黃日熙 愛秩序灣官立小學 中華白海豚 (H11) 陳振陽

梁畹晴

楊一芯 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 彈塗魚 (N32) 梁承希

麥翽翹

趙芷晴 香港南區官立小學 小蜚蠊 (H05) 黎朗言

李凱盈

鄧昊賢 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 蝴蝶隊 (N35) 陳寶琳

馬沁妍

曹恒銘

▲ 一眾得獎學校的校長與嘉賓現身支持。

第四屆全港小學野外大搜查︱銀獎 20隊（排名不分先後）

所屬學校 隊伍名稱 (編號) 學生隊員 聖公會聖安德烈小學 赤麂 (K17) 吳百川

盧駿軒

陳維浚 馬鞍山靈糧小學 靈馬 (N24) 戴壹進

黃健燊

楊洛晴 聖公會仁立紀念小學 斑魚狗 (N34) 黃唯

盧羿燊

黃子諾 英皇書院同學會小學第二校 英二盧氏小樹蛙 (H03) 蔡若妍

張駿

吳婉儀 大角嘴天主教小學 大角嘴大嘴烏鴉隊 (K04) 何錫林

謝錦釗

林瀚深 保良局朱正賢小學 Lutra Lutra (N17) 朱芷晴

江宛兒

溫芷瑜 聖公會奉基千禧小學 千禧紅耳鵯 (K16) 張栩溢

楊愷晴

李洋藩 聖伯多祿天主教小學 紅棕猴軍團 (H15) 陳彥達

陳立志

梁柏浠 救世軍中原慈善基金皇后山學校 皇后豹貓 (N28) 吳淑惠

馮嘉熙

郭爾謙 港大同學會小學 盧文氏小樹蛙 (H09) 張鎧廸

陳炬熹

林澤豐 沙田官立小學 野豬1號 (N10) 鞠雅旻

張欣悅

何梓睿 靈糧堂秀德小學 秀德白海豚 (N38) 林竟駿

葉展麟

蕭仲霆 沙田崇真學校 黑色唐貓 (N13) 陳雅泫

范心柔

陳貝兒 保良局黃永樹小學 永樹小靈貓 (N18) 曾可藍

石天樂

陳皓銘 馬鞍山靈糧小學 靈糧生命樹 (N23) 張詩渝

熊楚壎

洪卓寧 大角嘴天主教小學 大天鵝 (K05) 徐晨霏

吳梓瑩

張其赫 慈雲山聖文德天主教小學 滑鼠蛇 (K15) 柯銘軒

林启躍

鄭瑞鉉 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 鳳頭蜂鷹 (N07) 蔡禮舜

梁皓程

陳思宇 沙田官立小學 野豬2號 (N11) 馮朗亨

何皓廷

余承希 沙田崇真學校 熊貓戰隊 (N12) 鄭昕嵐

周卓一

譚霈揚

第四屆全港小學野外大搜查︱銅獎 25隊（排名不分先後）

所屬學校 隊伍名稱 (編號) 學生隊員 救世軍中原慈善基金皇后山學校 皇后山雀 (N27) 陳柏豪

白宇廷

溫嘉祥 般咸道官立小學 盧氏小樹蛙 (H06) 陳柔善

林榮熙

許恩藝 胡素貞博士紀念學校 沙田柚翠鳥 (N19) 阮子芊

胡雨喬

蔡汶軒 聖安多尼學校 小樹蛙 (H13) 李勻喏

馬浤迪

曾啟翔 般咸道官立小學 香港雙足蜥 (H17) 馬縉仁

陳衍樺

周梓珚 保良局金銀業貿易場張凝文學校 靈貓 (H01) 陳雯琪

Sujuanto Danish Faegza

鄧以澄 救世軍林拔中紀念學校 紅耳鵯 (N31) 周千然

張淽睿

連玥喬 香港真光中學附屬小學暨幼稚園 豹貓探險隊 (H16) 黎欣羲

林樂芯

洪悅喬 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 赤腹鷹 (N06) 周卓楠

林子銳

潘雋然 樂善堂梁銶琚學校（分校） 小貝鱷 (N37) 李璟耀

溫毅銘

黃焌言 杯澳公立學校 水牛 (N14) 周律言

饒德熙

莫文熙 基督教香港信義會信愛學校 信愛小蜜蜂嗡嗡嗡 (H07) 王駿軒

郭浩然

譚君豪 聖伯多祿天主教小學 豪豬特攻隊 (H14) 霍俊浠

羅棹民

張燦晨 九龍城浸信會禧年小學 蓮花 (N01) 鄭浚泓

羅梓鋒

錢君睿 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 松樹隊 (N36) 陳嘉晴

朱銳軒

莫睿熙 靈糧堂秀德小學 德藍翡翠 (N39) 王凱迪

張啟康

張偉樂 孔教學院大成小學 後棱蛇出洞 (K06) 周思如

余欣潼

陳浠而 香港青年協會李兆基小學 黑眶蟾蜍 (N20) 陳鍶瑶

葉滿妍

黎沙 聖公會置富始南小學 置始向日葵 (H12) 郭蔚喬

鄔南君

鄔東成 圓玄學院陳國超興德小學 N40隊 (N40) 鍾雅彤

廖梓聰

范祖琳 保良局王賜豪（田心谷）小學 綠海龜 (N15) 鄭映琳

李俊鋒

梁文壕 石籬天主教小學 石天向日葵2隊 (N09) 容慶華

黎樂謙

林帥 圓玄學院陳國超興德小學 青蛙隊 (N33) 周㻑棡

梁芯瑤

鄧㰌鍝 石籬天主教小學 石天向日葵1隊 (N08) 李俊鋮

劉紫瑩

曾英傑 保良局王賜豪（田心谷）小學 小白露 (N16) 羅希瑤

李曉晴

曾可晴

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