香港特首｜DeepSeek預測李家超連任機會高　李：所有政府官員都應專注當下

【李家超/行政長官/連任】本報早前實測,無論是在香港還是內地要求DeepSeek「預測香港下屆特首」時,答案均提及現任特首李家超連任的可能性較高。李家超自己有否考慮競逐連任?【即看「港版DeepSeek」如何預測下屆特首】

上任3年的李家超接受《南華早報》訪問時沒有透露是否正在考慮連任,僅稱任何一位政府官員都應該專注當前的工作,因為世界變化莫測。自己的使命和目標一直是全力以赴,並將可創造的價值最大化。

談遺憾 李家超:和創造價值比 微不足道

展望未來兩年任期,李家超稱,首要任務是促進經濟發展和改善民生。

被問到有何遺憾時,李家超坦言,自己作出了很多希望,但與自己為港人創造的價值、為香港創造的價值相比,「我認為這些犧牲微不足道。」("There are a lot of sacrifices that have been made, but compared to the value that I've created for the 7.5 million people, the value that I've created for Hong Kong, I think the sacrifices are nothing.")

