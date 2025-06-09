龍舟盛事︱國際龍舟賽尖東圓滿舉行　永明金融CEO盼龍舟活動傳承下一代

【國際龍舟賽/年度盛事/旅發局】本港年度國際體育盛事國際龍舟邀請賽，於剛過去的周末（7日及8日）圓滿舉行，吸引大批市民及遊客到尖東海濱觀賽。首次冠名贊助比賽的Sun Life永明，CEO林嘉言認為，龍舟作為中國習俗和體育活動，承載著同舟共濟、維繫親友的精神追求，希望將龍舟活動傳承至下一代。

▲ 國際龍舟邀請賽於剛過去的周末（7日及8日）圓滿舉行。（Sun Life永明圖片）

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Sun Life永明過去16年一直支持本地龍舟賽事，今年更首次冠名贊助「2025 永明香港國際龍舟邀請賽」，比賽匯聚全球逾190支龍舟隊伍、逾4,500名龍舟健兒參與，當中特別設立「永明精英盃」，由21支由永明理財顧問、員工及合作夥伴組成的隊伍參賽。

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同時，永明亦贊助由癌症患者、康復者及其親友組成的「為銘琪感動龍舟隊」，希望通過籌款活動優化銘琪癌症關顧中心，所提供的免費關顧服務，鼓勵更多患者及家人勇敢面對挑戰。

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林嘉言表示，龍舟運動既傳承文化瑰寶，亦彰顯與城市共同成長的承諾。本身育有兩名分別6歲及2歲半子女的他說，每年均帶子女到比賽現場觀賽，「雖然小朋友年紀尚幼，但讓他們親身接觸、感受氣氛，其實已將活動重要訊息滲入教育當中」。他笑指，希望將來子女長大，有機會的話可讓他們參與親子組賽事。

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