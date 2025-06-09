結業潮丨屹立26年兩餸飯元祖6.30結業　太子爺「熊仔頭」揭原因：唔關錢事

【兩餸飯/熊仔頭/結業潮/深水埗】兩餸飯近年席捲本地飲食業，不少港人貪其經濟實惠，選擇多兼具家的味道。屹立26年西九美食廣場的兩餸飯元祖店」源興美食」，今年初太子爺Youtuber「熊仔頭」拍片宣布將結業，更稱有意頂讓可聯絡老闆娘。「熊仔頭」昨正式宣布餐廳將於6月30日榮休，並在網上發文感謝食客多年支持，父母「終於可以享福」。

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位於深水埗的西九龍中心美食廣場開業近30載、被譽為兩餸飯始祖的「源興美食」，深受區內食客歡迎，更備受Facebook群組「香港兩餸飯關注組」版主大力推介。網民表示餐廳飯餸菜份量大，還少鹽少油，健康又美味，最重要是多年來價錢優惠，吸引了無數食客前來光顧。

「源興美食」太子爺兼Youtuber「熊仔頭」年初拍片宣布結業，當時強調店舖結業「完全不關錢事」，即使發佈短片後為店舖帶動人氣，仍難改結業命運。他片中亦解釋結業全因「父母真的老了」、「真的做不到了」，雖然可惜，但仍決定將店舖轉讓望兩老可休息，並希望有意接手的朋友聯絡他們。

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直到昨天(8日)，太子爺「熊仔頭」在社交平台發文，稱「源興美食」將在6月30日正式榮休，「多謝你哋幫襯咗咁多年養起我，令我可以做YouTube！」，更表示父母「捱咗咁多年終於可以享福」。而他亦會在結業前再上去「食多次三餸飯。」

帖文一出，不少幫襯多年的食客紛紛表達不捨之情，「想當年你地仲係2樓係西九番工已經成日幫襯」、「食咗咁多年，你哋係全港最好食3餸飯！」、「呢間開咗好耐，俾餸同飯俾得好大方，可能係因為嗰到係 food court 競爭都激烈，估唔到唔做了」、「可惜了，又少咗一間平民又好食嘅店」。

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