鋼琴神童｜港產鋼琴神童沈靖韜奪國際鋼琴賽冠軍　補習名師父親︰他最愛打機不愛練琴

【鋼琴神童/沈靖韜/范克萊本國際鋼琴賽/哈佛/男拔】29歲的香港年輕鋼琴家沈靖韜，近日奪范克萊本國際鋼琴賽冠軍，成為首位獲此殊榮的香港人，贏得逾78萬港元獎金！除現金獎勵外，他更獲得為期3年個人化職業管理，包括全球巡演、錄音專輯及宣傳支援，總獎金價值約200萬美元（約1,569萬港元 ）。這位哈佛才子3歲學琴、12歲拔萃男書院附屬小學畢業，卻被前喇沙書院主任父親沈楚煒笑稱「最愛打機不愛練琴」。

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鋼琴神童｜首位港人獲此殊榮

香港年輕鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）在國際古典樂壇寫下歷史性一頁，勇奪音樂界四大國際鋼琴比賽之一的范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為該比賽自1962年創辦以來首位獲此殊榮的香港人。這項每四年舉辦一次的頂尖賽事，吸引來自45個國家的340名鋼琴家報名，僅28人入圍參賽，沈靖韜作為香港唯一代表，最終脫穎而出，於決賽中力壓群雄，摘下桂冠。

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鋼琴神童｜天才少年音樂之路

現年29歲的沈靖韜出生於香港中產家庭，母親是一位鋼琴教師，從小在家受母親薰陶開始學琴，3歲起習琴，6歲時已考獲鋼琴8級並懂得作曲，10歲那年在德國埃特林根國際青少年鋼琴比賽勇奪冠軍，打破世界知名鋼琴家郎朗12歲奪冠的紀錄，為港爭光；其後在當時就讀的拔萃男書院附屬小學開辦個人演奏會，加上父親是物理補習天王沈楚偉，令沈靖韜這名小神童一度成為全城的焦點。他曾接受TOPick訪問時指憶起當年，未有意識到自己的名氣，也不認為獲獎是大事。

有時重看比賽片段，也沒有想過自己那時可以彈出如此水平。

鋼琴神童｜對音樂有獨特感知

他的父親沈楚煒（C.W. Sham）曾任教喇沙書院物理科主任，曾在遵理學校任教逾24年。沈楚煒曾透露，沈靖韜小時候並非刻苦練琴的孩子，「彈一下又跑了，很少見他彈超過半小時」，更愛玩NDS和PSP遊戲機。沈靖韜4歲已能組裝13歲兒童級別的樂高LEGO，擁有絕對音感（perfect pitch），並對音樂有獨特感知。

沈靖韜母親曾分享，當她試圖教導琴技時，沈靖韜卻說：「唔使技巧呀媽咪」，隨即自行彈奏，令母親驚訝其天賦。他的音樂天分超越母親指導範圍，促使家人為他報讀香港演藝學院。2002年，6歲的沈靖韜入讀演藝學院初級課程，師從著名鋼琴家黃懿倫。黃懿倫曾讚歎沈靖韜能掌握「音樂的顏色」，甚至能以顏色形容音樂，例如能以「深紅色」形容樂曲的情感，這種溝通令旁人難以理解。

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鋼琴神童｜國際賽場屢創佳績

沈靖韜的音樂之路充滿輝煌成就，屢獲國際獎項，並曾為多國皇室及政要演出，包括英國國王查理斯三世。《紐約時報》盛讚他的演奏「清澈優雅，技藝超群」。除了音樂才華，沈靖韜亦展現學術上的卓越表現，擁有哈佛大學經濟學學士學位及新英格蘭音樂學院鋼琴演奏碩士學位。

今屆范克萊本國際鋼琴賽，沈靖韜不僅奪得冠軍，還贏得由逾9,000名觀眾投票選出的「觀眾獎」，額外獲得約1萬9千奬金（2,500美元）。作為冠軍，他將獲得10萬美元（約78萬港元）獎金，以及為期三年的個人化職業管理，包括全球巡演、錄音專輯及宣傳支援，為他的音樂事業開啟新篇章。

鋼琴神童｜香港之光，感恩故土

沈靖韜在獲獎後表示：「能成為首位贏得范克萊本國際鋼琴賽的香港鋼琴家，我感到無比榮幸。回想起在香港度過的童年時光，無論是個人成長或音樂啟蒙，都受到這片土地的滋養。我要特別感謝我的啟蒙恩師們——從母親到我那位了不起的教授。若沒有他們，今日我絕不可能站在這裡。」

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