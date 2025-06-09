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HERMES澳門店擴展重新開幕　店內展示Emile Hermes收藏館展品

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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位於澳門經擴建後四季名店的Hermes專門店。

甚麼叫強者之中的強者？HERMES正是答案。在今年4月中公布的第一季財報中，一眾幣品集團公開業績，能夠在逆市中穩建上揚7%的就只有它，當中皮具部門更增長10%，最近還將澳門專門店來一次盛大擴充，可見這匹「駿馬」耐力驚人。

縱使HERMES設有online shopping服務，但大家都會懂得想擁有的，還要親身到店舖裏購買方可得到（買不買到又是另一回事），因此，一直以來，品牌明白到前線店舖的重要性，室內設計由一張枱到一盞燈到不會馬虎了事，既要將全球店舖的風格統一，但同時在局部細節上亦偶有不同成位點睛位置，今次原於2008年開業的澳門專門店，經重新裝修和擴建後重新上路。

女士們應該對這個手袋層架的手袋趨之若鶩。

新店的室內設計由巴黎建築事務所RDAI負責設計，首先專門店的外牆以翡翠色的圓邊陶瓷磚塊構築，精細的堆疊如麻將般錯落有致地排列，偌大的玻璃點綴鑲嵌式滑動三角面板。

緊接踏進店內，迎來的是品牌標誌性的福寶馬賽克圖案、女士絲綢和家居系列專區，點綴翡綠、琥珀與赭石碎片的水磨石地面則舖上訂製的格紋地氈。

新店點睛位

此外，腕錶和珠寶區域環繞著綠漆木牆，對面的馬術與皮革部門則以深色櫻桃木展櫃陳列，菱形圖案牆板呼應西洋雙陸棋的設計，試身室和貴賓室則以漸變色地氈和天然木材點綴。

珠寶部的牆上有一幅畫作，正是來自Emile Hermes收藏館的珍藏。

而為了加多這間店舖的獨一無二，店內陳列著來自Emile Hermes收藏館和HERMES當代攝影珍藏的藝術品，包括Edouard Godard作品《Revue Horticole》的7幅彩色植物畫作，完美捕捉異國花朵的美態，而源自Johann Elias Ridinger畫冊《Description du cheval selon ses poils principaux》的駿馬畫作，直指向品牌的馬術根源致敬。

還有，Douglas Lance Gibson的作品《Esi Ni Daimani》則以家居場景中的撲克牌意象，巧妙呼應本地娛樂文化傳統，下次大家有機會前往澳門，不妨到訪這間新店，說不定有你一直以來恨不得立即擁有的心頭好。

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地址：澳門路氹金光大道四季名店1樓1116號店
備註：產品售價待定

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