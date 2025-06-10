公屋熱話｜母親離世繼父變戶主帶新歡回公屋　苦主險遭趕出兼替父交租大呻崩潰

繼父再找新歡欲將孩子趕出家門？近日，有公屋住戶在Faceook「公屋討論區」群組發帖，稱母親離世後繼父成為公屋戶主，他與對方商定分攤租金及其水電煤氣及網費等開銷，兩人相安無事地度過了幾年。

然而，幾年後繼父認識了新女友，對方想帶自己的小孩入住單位，故來家裡「鬧事」想將樓主趕走，甚至驚動鄰居報警；而後繼父又多次拖欠租金，樓主只得無奈補上，這令他大感崩潰……

公屋熱話｜因母親離世家門口需點蠟燭 公屋住戶惹鄰居不滿遭投訴

▲ 樓主多次替繼父繳交租金。（《開心速遞》劇照）

公屋熱話｜繼父帶女友大鬧公屋 試圖趕走樓主

樓主以「集思廣益」為題發帖向網民求助。他稱自己年幼時父親離世，母親二婚後繼父與他們同住，公屋亦加上了他的名字；母親走後繼父便成為該間公屋單位的戶主。樓主與繼父商定「佢負責交租，我負責水電煤、上網、超市日用品」，兩人便這樣相安無事生活了幾年。

然而，繼父認識了新女友並將其帶回公屋，女人想攜自己的孩子入住，便打算將樓主趕走，「日嘈夜嘈，打爛晒屋企啲嘢，掉我啲嘢」，響動大到京東鄰居報警，但最終沒有達成目的。

而如今65歲的繼父也與女友分手，但卻「一直唔交租」，揚言要等房署來收樓，自己又不肯離開，這令樓主相當崩潰，稱十幾年來樓主已多次幫忙繳交房租，如今「唔想再頂」。他表示自己一早便申請了單人公屋尚未排到，詢問網民如何與繼父「分戶」。

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公屋熱話｜網民建議向社工求助

此事引起熱議，網民批評繼父的行為，「個男人唔識做人」、「佢個款都賴死㗎啦，佢心諗我唔交租，你唔交租咪俾人收返間屋囉，有乜所謂啫」。

不少人給出解決辦法，「搵社工搞」、「如果你申請咗公屋3年或以上，可以申請過渡性房屋/簡約公屋，申請時見社工講番自己情況+歷年報警記錄+約見房署記錄」、「搵社工同區議員，應該可以幫到你」、「等房署出信遷出通知書，現在沒有分戶這回事，而且你們也沒有血緣關係，更加沒有可能給你另一個單位，提提你超過兩個月無交租，房署會直接出遷出通知書，不會給予警告」。

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