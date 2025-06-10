  • 31°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公屋熱話｜母親離世繼父變戶主帶新歡回公屋　苦主險遭趕出兼替父交租大呻崩潰

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

母親離世繼父變戶主帶新歡回公屋，苦主險遭趕出兼替父交租大呻崩潰。

繼父再找新歡欲將孩子趕出家門？近日，有公屋住戶在Faceook「公屋討論區」群組發帖，稱母親離世後繼父成為公屋戶主，他與對方商定分攤租金及其水電煤氣及網費等開銷，兩人相安無事地度過了幾年。

然而，幾年後繼父認識了新女友，對方想帶自己的小孩入住單位，故來家裡「鬧事」想將樓主趕走，甚至驚動鄰居報警；而後繼父又多次拖欠租金，樓主只得無奈補上，這令他大感崩潰……

公屋熱話｜因母親離世家門口需點蠟燭　公屋住戶惹鄰居不滿遭投訴

樓主多次替繼父繳交租金。（《開心速遞》劇照）

公屋熱話｜繼父帶女友大鬧公屋　試圖趕走樓主　

樓主以「集思廣益」為題發帖向網民求助。他稱自己年幼時父親離世，母親二婚後繼父與他們同住，公屋亦加上了他的名字；母親走後繼父便成為該間公屋單位的戶主。樓主與繼父商定「佢負責交租，我負責水電煤、上網、超市日用品」，兩人便這樣相安無事生活了幾年。

然而，繼父認識了新女友並將其帶回公屋，女人想攜自己的孩子入住，便打算將樓主趕走，「日嘈夜嘈，打爛晒屋企啲嘢，掉我啲嘢」，響動大到京東鄰居報警，但最終沒有達成目的。

而如今65歲的繼父也與女友分手，但卻「一直唔交租」，揚言要等房署來收樓，自己又不肯離開，這令樓主相當崩潰，稱十幾年來樓主已多次幫忙繳交房租，如今「唔想再頂」。他表示自己一早便申請了單人公屋尚未排到，詢問網民如何與繼父「分戶」。

點擊圖片放大
+5
+4

公屋熱話｜網民建議向社工求助

此事引起熱議，網民批評繼父的行為，「個男人唔識做人」、「佢個款都賴死㗎啦，佢心諗我唔交租，你唔交租咪俾人收返間屋囉，有乜所謂啫」。

不少人給出解決辦法，「搵社工搞」、「如果你申請咗公屋3年或以上，可以申請過渡性房屋/簡約公屋，申請時見社工講番自己情況+歷年報警記錄+約見房署記錄」、「搵社工同區議員，應該可以幫到你」、「等房署出信遷出通知書，現在沒有分戶這回事，而且你們也沒有血緣關係，更加沒有可能給你另一個單位，提提你超過兩個月無交租，房署會直接出遷出通知書，不會給予警告」。

公屋熱話｜公屋妹變私樓妹列3大不同　形容公屋如「冇掩雞籠」環境差

公屋熱話｜58歲單身漢申請公屋入息超額$210　發帖求助網民教路補救方法惹議

公屋熱話｜舉報九旬老伯濫用公屋遭拒　港男呻不公：咁我幾時攞到三千呀?

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
超高齡孕媽｜58歲陳麗麗高齡求子曾自我質疑　黃澤鋒成精神支柱：兩個人一條心點都撐到尾

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

公屋熱話｜舉報九旬老伯濫用公屋遭拒　港男呻不公：咁我幾時攞到三千呀?
08:06 2025/05/30
公屋熱話｜舉報九旬老伯濫用公屋遭拒　港男呻不公：咁我幾時攞到三千呀?
公屋熱話｜58歲單身漢申請公屋入息超額$210　發帖求助網民教路補救方法惹議
17:40 2025/05/31
公屋熱話｜58歲單身漢申請公屋入息超額$210　發帖求助網民教路補救方法惹議
公屋熱話｜公屋妹變私樓妹列3大不同　形容公屋如「冇掩雞籠」環境差
08:06 2025/06/05
公屋熱話｜公屋妹變私樓妹列3大不同　形容公屋如「冇掩雞籠」環境差
公屋熱話｜因母親離世家門口需點蠟燭　公屋住戶惹鄰居不滿遭投訴
22:31 2025/06/05
公屋熱話｜因母親離世家門口需點蠟燭　公屋住戶惹鄰居不滿遭投訴

你可能感興趣

公屋熱話｜舉報九旬老伯濫用公屋遭拒　港男呻不公：咁我幾時攞到三千呀?
08:06 2025/05/30
公屋熱話｜舉報九旬老伯濫用公屋遭拒　港男呻不公：咁我幾時攞到三千呀?
公屋熱話｜58歲單身漢申請公屋入息超額$210　發帖求助網民教路補救方法惹議
17:40 2025/05/31
公屋熱話｜58歲單身漢申請公屋入息超額$210　發帖求助網民教路補救方法惹議
公屋熱話｜公屋妹變私樓妹列3大不同　形容公屋如「冇掩雞籠」環境差
08:06 2025/06/05
公屋熱話｜公屋妹變私樓妹列3大不同　形容公屋如「冇掩雞籠」環境差
公屋 公屋政策 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

米粉推介｜米粉含添加劑重金屬增患腸炎/肺癌風險　消委會+營養師推薦28款安全無添加米粉名單
米粉推介｜米粉含添加劑重金屬增患腸炎/肺癌風險　消委會+營養師推薦28款安全無添加米粉名單
林芊妤BB檢查報告︱Coffee第二胎染色體報告出爐　林芊妤憂BB活不過1歲患產前抑鬱
林芊妤BB檢查報告︱Coffee第二胎染色體報告出爐　林芊妤憂BB活不過1歲患產前抑鬱
急症室最長等候時間（06月10日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月10日 時間04:05）
腦溢血｜曾背妻外遇13年　音樂才子袁惟仁變植物人7年　揭最新病況
腦溢血｜曾背妻外遇13年　音樂才子袁惟仁變植物人7年　揭最新病況
珍惜生命｜29歲韓星傳與女友爭吵掟酒樽後墜樓　家屬出面還原真相
珍惜生命｜29歲韓星傳與女友爭吵掟酒樽後墜樓　家屬出面還原真相