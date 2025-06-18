創科教育｜AI人工智能顛覆教育模式？　小學校監剖析中港創科教育差異性與發展前瞻

【香港普通話研習社科技創意小學】在全球化與科技迅猛發展的時代，創意科技教育已成為培養未來人才的核心領域，中國內地與香港在創科教育的發展亦各具特色。內地憑藉政策引領與資源集中，推動技術快速落地；香港則以國際化的視野和靈活的機制，孕育出獨特的創科文化。然而，兩地在課程設計、資源配置、學生培養等方面也面臨不同挑戰。香港普通話研習社科技創意小學校監梁兆棠剖析中港創科教育的異同，並展望人工智慧等新技術如何重塑教育模式。

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政策助力 驅動創科教育

梁兆棠為現任北京博頓學院院長及香港普通話研習社科技創意小學校監，他指出，在中央政府的大力推動下，內地企業積極配合並投入大量資源，使得創科教育發展速度驚人，技術落地效果顯著。這種自上而下的執行力，讓內地在科技教育領域迅速取得成果。相比之下，香港仍處於起步階段，需要多個政府部門協調合作，制定更完善的規劃。不過，香港也有其優勢，例如設有眾多平台鼓勵機構申請初創撥款，為創科生態注入活力，如：創新及科技基金（創科基金）。

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兩地競爭差異

在學生表現方面，梁校監觀察到，香港學校普遍重視創科文化，學生對相關領域興趣濃厚。特區政府及學校提供大量比賽機會，包括本地、內地及國際賽事，優秀學生往往能獲得嘉許及認可，學生得到鼓勵，自然更有自信地向該領域發展。例如「星之子」陳易希因表現突出，其發明的「智能保安機器人」，獲得第55屆美國英特爾國際科學與工程大獎賽物理學二等獎，甚至獲以其名字命名的小行星。然而，內地由於競爭激烈，學生需在全國性項目中取得優異成績才能脫穎而出，這使得內地學生更具競爭意識，同時亦會尋求多元發展方向以突圍。

機械人教育的價值與挑戰

談及機械人教育的益處，梁校監表示，機械人作為新興科技，能激發學生對科技理論與創作的興趣。他強調，學生接觸機械人的機會越多，越可能深入鑽研相關學科，從而為未來科技人才培養創造更優質的環境。然而，他也指出，兩地學生普遍面臨沉重的學習壓力，因此時間管理與自律能力至關重要。學生需培養良好的閱讀習慣、動手能力及問題發現技巧。此外，梁校監呼籲兩地於政策上也應加大資源投入，確保學生在研究道路上無後顧之憂，這對創科教育的長遠發展不可或缺。

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AI人工智慧成未來趨勢 重塑教育模式

梁校監認為，中港兩地的創科發展將趨向一體化，技術成果能迅速共享。人工智慧的崛起將大幅改變教育模式，例如為學生提供課前學習材料、協助教師批改作業，從而減輕行政負擔，讓教師更專注於學生情緒與家長溝通。此外，人工智慧還能輔助構思工作計劃與完成報告，提升教學與學習效率。

有本地小學已率先引入4款人工智能機械人，涵蓋接待、閱讀、清潔及運輸功能。學生可參與操作接待與閱讀機械人，人工智能機械人除了可提升校園運作效率，更讓學生透過實踐接觸AI科技，培養創新思維與跨學科能力。

梁校監樂見這些新技術為教育帶來變革，但他也強調，科技始終是工具，教育的核心仍在於培養學生的批判思維與創新能力。兩地需在技術應用與人文關懷之間取得平衡，才能真正實現創科教育的價值。

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