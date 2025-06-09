肺纖維化丨每周花5位數買特效藥　88歲余慕蓮近況曝光: 「我都未必過到今年啦！」

【余慕蓮/肺纖維化/特效藥】88歲余慕蓮（魚毛）2020年證實患有肺纖維化，後來又驗出患罕有病症血液炎及耳石症，一度於伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）留醫。近日她便主動相約好友項明生相聚，令其近況曝光，女方更透露「我都未必過到今年啦！」。

旅遊達人項明生近日於Facebook 透露是次相聚是由余毛姐（余慕蓮）主動提出，原來自疫情後，2人已有5年沒有見面，女方提出邀約時更直言:

我都未必過到今年啦！你快啲嚟見我啦!

項明生於是先到余慕蓮家中，推著輪椅接她外出到酒樓飲茶，由項分享的照片中，可見余慕蓮為了聚會由專登打扮一番，除了以牛仔褸及牛仔褲作配搭，白恤衫又外襯一條紅白藍絲巾，嘴唇又特意塗上紅色唇膏，2人合照時，余慕蓮笑得相當燦爛，精神看似不俗。

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提起她的病況，項明生透露余慕蓮現時需服用特效藥，而且費用十分昂貴，不過卻有驚人意志:

一個星期要HK$24,000，她又沒有買醫療保險， 要全部自付。她的意志力很堅強，即使身體很虛弱，每天都堅持去樓下公園做運動，也堅持要自己扶住輪椅走一段路，以她的年齡及狀況來講已屬不易。

雖然財政並不鬆動，不過余慕蓮卻堅持由自己埋單，並認為錢財身外物:

反正啲錢都要洗！我已經同大王（安德尊)交代咗後事，死咗之後將我的遺產全部捐晒出去，我又無兒無女，無父無母。寫好了平安紙，層樓捐給東院，存款捐給做三行跌死跌傷的工友(工業傷亡益會)！

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最新影片:

拆解肺纖維化

呼吸系統科專科醫生王君玲表示，肺纖維化是慢性間質性肺炎而引起的肺部纖維化問題。在香港，肺纖維化及間質性肺病在多種肺病當中不常見，而特發性肺纖維化病更屬於罕見疾病。根據香港大學研究資料顯示，間質性肺病在香港的發生率為每10萬人有2至5例；而患病率則為每10萬人有24至33例。

肺纖維化成因

王君玲表示，肺纖維化成因眾多，其中一種「特發性肺纖維化病」卻是成因不明，它攻擊肺組織，引起慢性漸進性的肺纖維化破壞，對肺部造成不可逆轉的傷害。至今仍未有有效的方法去治癒此病症。

常見引起肺纖維化病的6大成因：

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肺纖維化病的治療

王君玲表示，現時特發性肺纖維化病並沒有根治藥物，但可以考慮用纖維化抑制劑去延緩纖維化的速度，減慢肺功能衰退。其他非藥物治療則包括：氧氣治療及肺部復健，而肺移植在合適的患者中，可以是最後的考慮方案。

特發性肺纖維化病4大高危因素

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