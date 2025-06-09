  • 33°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肺纖維化丨每周花5位數買特效藥　88歲余慕蓮近況曝光: 「我都未必過到今年啦！」

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【余慕蓮/肺纖維化/特效藥】88歲余慕蓮（魚毛）2020年證實患有肺纖維化，後來又驗出患罕有病症血液炎及耳石症，一度於伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）留醫。近日她便主動相約好友項明生相聚，令其近況曝光，女方更透露「我都未必過到今年啦！」。

旅遊達人項明生近日於Facebook 透露是次相聚是由余毛姐（余慕蓮）主動提出，原來自疫情後，2人已有5年沒有見面，女方提出邀約時更直言:

我都未必過到今年啦！你快啲嚟見我啦!

項明生於是先到余慕蓮家中，推著輪椅接她外出到酒樓飲茶，由項分享的照片中，可見余慕蓮為了聚會由專登打扮一番，除了以牛仔褸及牛仔褲作配搭，白恤衫又外襯一條紅白藍絲巾，嘴唇又特意塗上紅色唇膏，2人合照時，余慕蓮笑得相當燦爛，精神看似不俗。

點擊圖片放大
+7
+6

提起她的病況，項明生透露余慕蓮現時需服用特效藥，而且費用十分昂貴，不過卻有驚人意志:

一個星期要HK$24,000，她又沒有買醫療保險， 要全部自付。她的意志力很堅強，即使身體很虛弱，每天都堅持去樓下公園做運動，也堅持要自己扶住輪椅走一段路，以她的年齡及狀況來講已屬不易。

雖然財政並不鬆動，不過余慕蓮卻堅持由自己埋單，並認為錢財身外物:

反正啲錢都要洗！我已經同大王（安德尊)交代咗後事，死咗之後將我的遺產全部捐晒出去，我又無兒無女，無父無母。寫好了平安紙，層樓捐給東院，存款捐給做三行跌死跌傷的工友(工業傷亡益會)！

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜2個動作助準媽媽伸展小腿

拆解肺纖維化

呼吸系統科專科醫生王君玲表示，肺纖維化是慢性間質性肺炎而引起的肺部纖維化問題。在香港，肺纖維化及間質性肺病在多種肺病當中不常見，而特發性肺纖維化病更屬於罕見疾病。根據香港大學研究資料顯示，間質性肺病在香港的發生率為每10萬人有2至5例；而患病率則為每10萬人有24至33例。

肺纖維化成因

王君玲表示，肺纖維化成因眾多，其中一種「特發性肺纖維化病」卻是成因不明，它攻擊肺組織，引起慢性漸進性的肺纖維化破壞，對肺部造成不可逆轉的傷害。至今仍未有有效的方法去治癒此病症。

常見引起肺纖維化病的6大成因：

點擊圖片放大
+5
+4

肺纖維化病的治療

王君玲表示，現時特發性肺纖維化病並沒有根治藥物，但可以考慮用纖維化抑制劑去延緩纖維化的速度，減慢肺功能衰退。其他非藥物治療則包括：氧氣治療及肺部復健，而肺移植在合適的患者中，可以是最後的考慮方案。

特發性肺纖維化病4大高危因素

點擊圖片放大
+3
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

肺纖維化｜余慕蓮食標靶藥無效被禁出院只求走得舒服　肺纖維化6大病徵恐致死
12:12 2024/08/27
肺纖維化｜余慕蓮食標靶藥無效被禁出院只求走得舒服　肺纖維化6大病徵恐致死
肺纖維化丨余慕蓮病情惡化標靶藥無效盡捐身家為善　拆解肺纖維化4大高危因素
18:43 2024/08/30
肺纖維化丨余慕蓮病情惡化標靶藥無效盡捐身家為善　拆解肺纖維化4大高危因素
肺炎危機︱87歲余慕蓮感染肺炎近照曝光身體瘦削　看淡生死立遺囑：未必過到今年
10:20 2024/12/16
肺炎危機︱87歲余慕蓮感染肺炎近照曝光身體瘦削　看淡生死立遺囑：未必過到今年

你可能感興趣

肺纖維化｜余慕蓮食標靶藥無效被禁出院只求走得舒服　肺纖維化6大病徵恐致死
12:12 2024/08/27
肺纖維化｜余慕蓮食標靶藥無效被禁出院只求走得舒服　肺纖維化6大病徵恐致死
肺纖維化丨余慕蓮病情惡化標靶藥無效盡捐身家為善　拆解肺纖維化4大高危因素
18:43 2024/08/30
肺纖維化丨余慕蓮病情惡化標靶藥無效盡捐身家為善　拆解肺纖維化4大高危因素
肺炎危機︱87歲余慕蓮感染肺炎近照曝光身體瘦削　看淡生死立遺囑：未必過到今年
10:20 2024/12/16
肺炎危機︱87歲余慕蓮感染肺炎近照曝光身體瘦削　看淡生死立遺囑：未必過到今年
健康問題 網絡熱話 香港 項明生 余慕蓮

最高瀏覽

移英家庭｜兩老陪子女移英後變沉默　港人驚見父母每日做1動作：佢哋冇晒自信
移英家庭｜兩老陪子女移英後變沉默　港人驚見父母每日做1動作：佢哋冇晒自信
急症室最長等候時間（06月09日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月09日 時間04:05）
鬼口水｜內地「鬼口水」玩具驗出硼砂超標有毒　孩童誤食恐致死觸摸都出事！
鬼口水｜內地「鬼口水」玩具驗出硼砂超標有毒　孩童誤食恐致死觸摸都出事！
超高齡孕媽｜58歲陳麗麗高齡求子曾自我質疑　黃澤鋒成精神支柱：兩個人一條心點都撐到尾
超高齡孕媽｜58歲陳麗麗高齡求子曾自我質疑　黃澤鋒成精神支柱：兩個人一條心點都撐到尾