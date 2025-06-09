人口老化︱馬斯克神預言　日本1事不改變將走向滅亡　最新數據揭露危機

【馬斯克／Elon Musk／預言／日本/滅亡】全球首富馬斯克（Elon Musk）在2022年曾表示，若日本無法改變一件事，終將走向滅亡，對日本現時面對的危機提出警示。根據日本官方最新數據顯示，此危機較預期甚至提前了15年，似乎正一步步應驗。

據《共同社》報道，馬斯克於2022年曾發表警告，在社交平台X（前稱Twitter）轉發一則《共同社》報道時寫道：「恕我直言，若日本不改變現狀，使出生率超過死亡率，最終日本將不復存在，這對全球而言將是重大損失。」

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該報道顯示，日本2021年人口減少了64.4萬人，創1950年有紀錄以來最大跌幅，總人口降至約1億2,555萬人，連續11年呈下降趨勢。當年新生兒數量為83.1萬人，但死亡人數達144萬人。

根據《NHK》最新報道指出，2024年日本籍新生嬰兒人數驟降至68萬6,061人，是自1899年有統計以來首次跌破70萬關口，也是連續第九年呈減少趨勢。國立社會保障暨人口問題研究所曾預測，日本每年出生人數將於2039年降至68萬人，未料實際情況較預期提早了15年，令人口萎縮情況再次升溫，且新生兒減少現象遍及全國所有都道府縣。

人口老化︱日本生育率創新低

除出生人數下降外，生育率亦創新低，2024年為1.15，較前一年下降0.05個百分點，為1947年有紀錄以來最低水平。其中東京都僅0.96為全國最低，宮城縣和北海道分別為1.00和1.01；沖繩縣則以1.54居首，其次是福井縣1.46，鳥取、島根及宮崎等縣均為1.43。

日本厚生勞動省分析認為，生育率持續低迷的原因與年輕人口減少、晚婚及高齡產婦比例增加等因素有密切關係。

馬斯克於2024年12月亦再次在X對日本的人口危機發出警告。他引用日本出生率創新低的新聞，並強調「如果日本沒有採取任何改變，最終將會消失」。

同場加映｜致力解決全球人口危機

現年53歲的馬斯克，過往多次公開表示自己致力解決全球人口危機，曾一度在社交平台X發文，稱「正在盡己所能應對人口不足的危機。出生率急跌正是人類文明面臨的最大威脅。」

馬斯克已確認的子女多達14名，分別由4名女性所生，包括與前伴侶、加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）育有3名子女；與前妻賈斯汀威爾森（Justine Wilson）育有6名子女（其中長子Nevada Alexander出生後不久夭折）。

他與旗下大腦晶片初創公司Neuralink的主管齊利斯（Shivon Zilis）則育有4名子女，包括在2021年迎來一對龍鳳胎斯特萊德（Strider）和亞祖蕊（Azure），去年出生的Arcadia，今年再添一子。加上女作家艾殊莉（Ashley St. Clair）自稱5個月前為馬斯克誕下一名孩子。

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