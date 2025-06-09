結業潮｜深水埗福榮茶餐廳6月底結業　網民封「碟頭飯天花板」：大碟又好食

深水埗福榮茶餐廳結業！本港結業潮不斷，多間老字號茶餐廳都捱不住倒下，其中深水埗更是重災區，繼金朱記冰室及榮華茶餐廳後，近日有網民發現，被封為「碟頭飯天花板」的福榮茶餐廳亦將於6月底結業，感嘆「食得一次第一次」。

最新影片：

福榮茶餐廳結業｜被封「碟頭飯天花板」

近日有網民於社交平台發帖，指「九江街福榮茶餐廳，又一間老飯店結業，樣樣都好食，做到6月尾」。帖文一出，引來大批街坊熱議，不少人都大感可惜，「唔係掛，呢間成日食，好有鑊氣又好味」、「成日特登搭車過去食」、「可惜，早餐超好吃」、「事頭婆勁好人，所有員工都好nice」。

福榮茶餐廳結業消息傳出後，不少食客都特意前往一嚐滋味，有網民封其為「碟頭飯嘅天花板」，大讚星洲炒米、乾炒牛河和窩蛋免治牛飯「最出色」，「其他地方食唔到咁正宗咁好食」。亦有網民認為福榮的沙嗲牛麵是「長沙灣世一」，感嘆「成日早餐都食佢，以後點算」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

福榮茶餐廳結業｜網民透露結業原因

另外，有網民透露結業原因，指「同老闆娘傾偈，喺廚房炒嘢嗰個就係佢老公，佢話佢老公年事已高啦又腳痛所以就唔做」、「聽阿姐講老闆隻腳唔好，所以選擇退休」。

福榮茶餐廳

地址：深水埗九江街147號地舖

電話：2387 0416

營業時間：9:00至17:00

資料來源：長沙灣美食及消費關注組、深水埗美食及消費關注組、香港茶餐廳及美食關注組

更多結業潮相關報道：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

結業潮丨屹立26年兩餸飯元祖6.30結業 太子爺「熊仔頭」揭原因：唔關錢事

結業潮｜沙田好運中心TASTE超市6.8結業 開業僅2年多臨別推2大優惠

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5