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結業潮｜深水埗福榮茶餐廳6月底結業　網民封「碟頭飯天花板」：大碟又好食

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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深水埗福榮茶餐廳6月底結業。

深水埗福榮茶餐廳結業！本港結業潮不斷，多間老字號茶餐廳都捱不住倒下，其中深水埗更是重災區，繼金朱記冰室及榮華茶餐廳後，近日有網民發現，被封為「碟頭飯天花板」的福榮茶餐廳亦將於6月底結業，感嘆「食得一次第一次」。

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福榮茶餐廳結業｜被封「碟頭飯天花板」

近日有網民於社交平台發帖，指「九江街福榮茶餐廳，又一間老飯店結業，樣樣都好食，做到6月尾」。帖文一出，引來大批街坊熱議，不少人都大感可惜，「唔係掛，呢間成日食，好有鑊氣又好味」、「成日特登搭車過去食」、「可惜，早餐超好吃」、「事頭婆勁好人，所有員工都好nice」。

福榮茶餐廳結業消息傳出後，不少食客都特意前往一嚐滋味，有網民封其為「碟頭飯嘅天花板」，大讚星洲炒米、乾炒牛河和窩蛋免治牛飯「最出色」，「其他地方食唔到咁正宗咁好食」。亦有網民認為福榮的沙嗲牛麵是「長沙灣世一」，感嘆「成日早餐都食佢，以後點算」。

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福榮茶餐廳結業｜網民透露結業原因

另外，有網民透露結業原因，指「同老闆娘傾偈，喺廚房炒嘢嗰個就係佢老公，佢話佢老公年事已高啦又腳痛所以就唔做」、「聽阿姐講老闆隻腳唔好，所以選擇退休」。

福榮茶餐廳

地址：深水埗九江街147號地舖
電話：2387 0416
營業時間：9:00至17:00

資料來源：長沙灣美食及消費關注組深水埗美食及消費關注組香港茶餐廳及美食關注組 

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