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女神配對計劃｜周嘉全人像素描力追心儀女神　李芷晴1個原因哽咽堅拒好友心意

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

周嘉全人像素描力追心儀女神，李芷晴1個原因哽咽堅拒好友心意。

【女神配對計劃 / 李芷晴 / 周嘉全 / 梁敏巧】戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，由有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob），與「星級花生團」攜手為無綫五大女神（排名不分先後）梁敏巧（Maggie）、葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie/Step）、關嘉敏（Carman），及羅毓儀（Yuki）公開招親搵男友。

昨晚（8日）播出的第一集《女神》，同樣為心儀女神Step勇敢踏上舞台的無綫藝人，還有曾參與《鐵拳英雄》及《奪命提示》拍攝、入行超過十年的周嘉全

女神配對計劃︱李芷晴被姜大衞兒子細John力追　女神Stephanie中招：我心跳得好快

女神配對計劃｜周嘉全人像素描力追心儀女神感動全場

之前在《花生搶先看》預熱節目中透露曾送畫向Step表白的嘉全，昨晚展示了當年送給芷晴的素描畫真身，並百分百真誠地示愛：「以前我遇到真心鍾意嘅女仔，我都淨係識得送幅畫畀佢…就算送完畀佢，我都唔夠膽承認自己鍾意佢。希望以後唔止係畫畫，想將時間同心機所有嘢都送畀佢。」

成功惹起全場女神嘩然，Sophie及Carman更一度感動得眼泛淚光；「花生友」森美亦忍不住大大力讚嘆嘉全的真心：「毛管戙呀，好溫馨喎」、「畫得呢啲，肯定係愛得好深架喇！」

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女神配對計劃｜李芷晴哽咽堅拒好友心意 

至於女主角李芷晴，則全程表現迷茫，她坦言從來沒有想過周嘉全喜歡自己：「佢不嬲有畫開畫，而佢送畀我之前，有畫咗幅男仔畫畀阿Ben（袁偉豪）嘅。」

周嘉全現場被問到為何送畫一刻不馬上向Step表白時，嘉全說：「我係喺地鐵（港鐵）站畀佢嘅，我畀完佢傾咗陣偈後，佢就話『我準備搵男朋友喇』，我之後就冇諗其他嘢喇。」說畢還大派冧到震愛的宣言：「其實（你）揀唔揀我，我一直都會咁欣賞你，而且我會相信你選擇幸福嘅能力。」

Sophie聞言與Carman齊齊感動至眼紅紅，Sophie大嗌感動：「我覺得佢好真心、好長情、好溫柔。」Step則全程心大心細、不知所措，掙扎了一大輪後，最終還是沒有選擇嘉全。事後Step哽咽：「我真係完全冇諗過佢對我係有意思，所以就會變咗好混亂…可能畀多幾秒我我就會撳咗，依家都少少後悔。」

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女神配對計劃｜63歲Andy哥晒驚人柔軟度

昨晚另一特別位，是其中一名候選猛男的年齡高達63歲，他是於2000年離過婚、坐擁過億身家的Andy哥。雖然Andy哥年過60，但他不但keep得比真實年齡後生一大截，身手亦相當了得，除經Maggie認證有六嚿腹肌，還即場應眾人要求示範高難度彎身掂地動作；加上為人霸氣、有話直說，氹得Maggie相當開心。

不過由於與Maggie年紀足足相差了33年、Maggie坦言Andy哥比其父母還要年長，故幾經掙扎還是忍痛放棄選擇Andy哥。Maggie：「呢啲就係霸道總裁，就係我鍾意嘅嘢咯，但年紀真係struggle吖嘛。」

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女神配對計劃︱李芷晴梁敏巧葉蒨文關嘉敏羅毓儀擇偶條件曝光　參賽者身懷絕技令阿Bob「驚艷」

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