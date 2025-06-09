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港姐｜27歲上位港姐突爆急病　凌晨入院氣管收窄險窒息　容顏大變極驚嚇

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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AI 摘要
  • 郭柏妍因食物敏感緊急入院
  • 眼睛腫脹，呼吸困難，病情嚴重
  • 食物過敏或引致過敏性休克

【食物敏感／郭柏妍／入院／致敏】27歲TVB上位港姐近日緊急入院，她上載多張病發照片，病情嚴重甚至差點窒息立刻到急症室求醫。幸好經治療後無大礙，亦在社交平台向粉絲們報平安，透露因為1原因導致發病。

食物敏感｜食物敏感險窒息　漏夜入院求醫

2020年奪得港姐季軍，現年27歲的郭柏妍（Rosita）日前她就因急病容貌大變，上載發病自拍照上網，過程超級驚險。她在Instagram發文，指自己因為食物敏感而誘發嚴重症狀，首先出現雙眼通紅腫脹，眼白滿佈紅筋。在短短半小時，情況急速惡化，雙眼腫脹至影響視力，氣管更突然收縮導致呼吸困難，立刻到急症室求醫。

第一次咁嚴重的食物敏感。原本我以為食物中毒……而家暫時有大方向估到係咩食物令到敏感，唔夠半個鐘隻眼腫晒，少少睇唔到嘢，氣管突然間收縮，抖唔到氣，流眼水、流鼻水。一個過山車晚上，sorry嚇親媽媽了。而家打咗針，食左藥，冇事。如果大家有check過食物敏感嘅話，歡迎話俾我聽邊一間好，麻煩晒。

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郭柏妍發文兼上載多張病容照，與一向以水汪汪大眼睛的她判若兩人，可謂面目全非，十分嚇人。郭柏妍在凌晨由媽媽陪同下急到醫院求診，幸好打針食藥後已有好轉，她亦有向大家報平安。她估計是食物過敏所致，但這次情況嚴重到她自己一度以為是食物中毒。她在帖文下留言回覆圈中好友，指自己當天吃過不同種類的食物，希望能夠盡快做過敏測試找出致敏原，減低日後再次過敏的風險。

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食物敏感｜過敏性休克急救措施

「過敏性休克」是由過敏引起可致命的劇烈生理反應，通常在數分鐘內發生，常見症狀包括發癢腫脹、嘔吐、呼吸困難、頭暈，甚至昏厥。在2019年，香港有350多名患者因危及生命的過敏反應，而被送入公立醫院。而食物過敏是其中一個常見成因：

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食物敏感｜食物過敏嚴重或可致命

據食物安全中心資料顯示，人體免疫系統對食物中某些物質產生的反應會產生食物過敏，引致過敏的常見食物大致分為以下8種，逾9成食物敏感個案都是由這些食物引起：

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食物過敏的症狀除皮膚敏感、出疹、腸胃不適、腹瀉嘔吐、不停打噴嚏和呼吸困難外，亦有可能會令患者哮喘發作，嚴重或可致命。過敏反應一般在進食後數分鐘至一小時內發生，症狀可持續數天甚至數周。由於現時無法根治食物過敏症，故提醒應避免進食含致敏物的食物。

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