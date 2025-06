星二代結婚｜黎燕珊嫁女前夫劉永無影教育界猛人胞姊代到賀　傳家暴致離婚曾被禁接觸子女？

【黎燕珊/劉永/保良局蔡繼有學校/劉筱玲校長】黎燕珊於1992年與劉永結婚,婚後誕下一對子女,直至2000年,有指黎燕珊難忍劉永家暴,於是提出離婚申請,甚至向高等法院申請禁制令,禁止前夫接觸自己及子女,夫妻關係嚴重決裂!但據知劉永近年與前妻及子女的關係已有好轉,惟日前大女出嫁,劉永未有現身婚宴,反而其教育界猛人胞姊做代表到賀!

黎燕珊嫁女|傳因家暴與前夫劉永離婚

黎燕珊貴為首屆香港亞洲小姐競選冠軍,加入娛樂圈後發展順利,並因《成吉思汗》一劇而跟劉永結緣,兩人在1992年結婚,黎燕珊選擇婚後為家庭淡出娛樂圈,專心照顧與劉永所生的一對兒女劉詠詩和劉德權,至2000年兩人婚姻亮紅燈,最終在2004年正式離婚,有傳是劉永家暴致離婚,甚至一度被禁止接觸子女。

黎燕珊嫁女|女兒補擺婚宴劉永無影

多年以來,單親媽媽黎燕珊獨力將子女撫育成材,如今仔女開始成家立室,故她感受特別深。大女劉詠詩(Wynce)去年與從事IT界的男友鄭健民結婚,婚後育有女兒鄭凱蕎,日前她在尖沙咀唯港薈擺婚宴暨弄瓦喜酒。榮升外母的黎燕珊全程笑不攏嘴:「今日係我大女詠詩同女婿健民大喜之日,我自己係單親媽咪,一手一腳湊大仔女,終於等到佢今日出嫁,以後由老公照顧啦。」黎燕珊又坦言兒子也快將成家,認真可喜可賀。

榮升外公的劉永去年也曾開心表示:「我都好想見外孫女,不過一直未約到時間,我哋一直有聯絡,我好錫呢個女兒,個女都好錫我,我同阿珊係好朋友,就算以前有唔開心,不過都過咗幾十年,依家仔大女大怎會有仇呢?」

黎燕珊嫁女|劉永胞姊大有來頭是教育界猛人

不過女兒日前補辦喜酒,作為爸爸的劉永卻未有出席婚宴,亦未有交代當中原因,反而其胞姊劉筱玲帶同兒子和新抱代表到場祝賀。劉永的媽媽是著名甘草演員黎雯,自幼跟媽媽在片場長大的劉永,對演戲深感興趣,劉永有5個姐姐1個弟弟,二家姐劉筱玲博士是保良局蔡繼有學校創校總校長,從事教育行業長達60年,是著名語文教育專家,創辦中國語文教育研究學會等。

劉筱玲博士自1964年從柏立基教育學院畢業後,擔任老師負責前線教學,任教20多年後在女兒的鼓勵下,擔任保良局陳南昌夫人小學校長,其後再獲邀擔任保良局蔡繼有學校校長,從校舍重建工作開始做起,將學校打造成IB狀元搖籃。

蔡繼有榮休校長|劉筱玲博士去年榮休獲郭可盈送祝福

劉筱玲博士去年7月榮休,女兒正就讀蔡繼有學校的郭可盈當時也有在社交平台分享一家跟劉博士的合照,並留言:「一位從事教育行業長達60年的校長 ,保良局蔡繼有學校創校總校長劉筱玲博士,欣賞妳那無盡的魄力、高瞻遠矚、溫和而有力的教學態度;感謝您設立了一所令學生能愉快學習、才德兼備的好學校『Every child is good at something 』。這八年來我們親身體會得到!能成為CKY的一份子,是老師、學生、家長們的福氣!今天是劉校長榮休之喜,我們衷心祝福您健康開心、繼續精彩人生!」

蔡繼有榮休校長|劉永安排兩子讀蔡繼有學校

劉筱玲博士退休後轉為保良局蔡繼有學校校長全職學校顧問,而劉永與年輕30年內地妻黃麗燕再婚並育有二子,他就安排一對兒子入讀蔡繼有學校,最初兩個兒子在學習上有點不適應,劉永隨即變身為「伴讀書僮」,他曾表示:「我唔陪佢哋唔會溫,我得閒會陪佢哋溫書,真係追得好辛苦,仲慘過我讀書,我依家剩係諗同啲仔去邊度玩,7字頭開心咪得,擺晒精神喺兩個仔度。」

劉永一共經歷3段婚姻,當年有指他因性格火爆,最終都離婚收場,還被形容是「家暴男」,不過相隔多年後劉永曾澄清自己未曾家暴黎燕珊,兩人離婚原因是前妻發現自己結交異性。

