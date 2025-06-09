珍惜生命｜29歲韓星傳與女友爭吵掟酒樽後墜樓　家屬出面還原真相

【南韓/ 韓星/ 模特兒/ 墜樓/ 自殺 】韓國一名29歲男星近日被爆墮樓離世，不過意外發生後，韓網有傳聞指該男星與女友爭吵、出現暴力行為等，引發家屬不滿，昨公開警方與在場人士錄音及通話訊息，還原真相。

綜合韓媒報道，當地警方在6月4日上午9點38分接獲報案，指一名20多歲男子在公寓內鬧事。警方趕到現場後，發現該男子疑似向女友投擲燒酒瓶，為防止事態擴大，立即將雙方隔開，並勸說兩人各自返家。不料20分鐘後，該男子竟從建築頂樓墜落身亡。由於時間與背景吻合，有韓媒推測該男子即為29歲的模特兒金鍾碩（김종석，音譯）。

金鍾碩的死訊傳出後，引發粉絲與親友哀悼，他生前的友人在社交平台上寫道：「雖然你已離開，但你是這個世界給我們的禮物，我會永遠記得你。」然而在事件發生後，韓網隨即瘋傳他在離世前涉及家暴的傳聞，令家屬感到十分崩潰；金鍾碩的姐姐A某於周五（6日）透過社交媒體發聲，證實弟弟離世，表示「因為突如其來的死訊，讓我們慌亂地舉行了葬禮，網路上流傳著與鍾碩的謠言與事實不同，導致家屬現在感到非常痛苦。」

她強調：「到目前為止我們都沒有作出任何回應，是因為希望鍾碩去到更好的地方，所以沒有反駁，但有太多遭扭曲的內容擴散著，那不是事實。」，並表示目前已向部分媒體要求刪除失實報導，也將在整理完警方錄音與在場友人錄音後，正式對外說明真相，「請大家不要再攻擊亡者，讓他好好走完最後一程。」

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至周日（8日）晚上，A某再次在Instagram上發文，並公開錄音和通話訊息記錄，強調弟弟「醉酒闖入女友家，用燒酒瓶引發騷亂」並非事實。她表示，金鍾碩在事發當日和女友分別與熟人喝酒，因擔心聯絡不上女友，所以和朋友一同去了對方的家；「女友、女友的姐姐以及女友的男朋友都在睡覺，而她們其中一位醒著的男性熟人正與鍾碩和他的朋友聊天開玩笑。後來女友醒了，鍾碩也沒有進行單方面的施暴或騷擾，只是情侶之間發生了簡單的爭吵」，

在試圖阻止這場鬥毆時，其他人也開始加入進來，場面變得有點激烈，所以鍾碩的朋友打破了一個燒酒瓶來阻止這場鬥毆，並因此向警方報案。

她補充道：「他（金鍾碩）在警察到達後逃跑或躲避警察的說法也是不真實的。」

至於弟弟的死因，她就指：「鐘碩最近因為信任的熟人投資詐騙，經濟和情感上都陷入困境。」又表示：

他不僅失去了所有資產，還因為詐騙而欠下債務，導致生活陷入困境。我覺得他因為這種狀況非常疲憊，心裡有很多事情要處理。

A某亦強調，「這是最後一篇與事件相關的文章，懇請大家不要再發表不實的報道和惡意評論。」他還表示，「目前惡意評論已被舉報，今後也將立即舉報不實謠言和誹謗性評論，請大家停止對逝者進行侮辱和批評。」

金鍾碩生前曾出演tvN戀愛實境節目《Skip》，且常為多個時尚美妝品牌拍攝廣告，因此對不少觀眾來說並不陌生。

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同場加映｜9大輕生警號

自殺事件有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

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與情緒受困者對話5大要點:

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