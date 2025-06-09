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大快活優惠｜大快活聯乘本地老字號「綿香」推港式沙嗲系列　大派100份「沙嗲牛肉公仔麵」

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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大快活與本港老字號醬料品牌「綿香」攜手合作，即日起於全線分店推出一系列以「綿香」招牌沙嗲醬製作的港式地道沙嗲系列美食。

【大快活優惠】今個夏天，大快活與植根香港逾半世紀的老字號醬料品牌「綿香」攜手合作，即日起於全線分店推出一系列以「綿香」招牌沙嗲醬精心烹調的港式地道沙嗲系列美食。即日起大快活手機APP會員只需於試食後填妥問卷，更有機會獲得「沙嗲牛肉公仔麵」1份，即睇詳情！

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「綿香」成立於50年代，自石屋起家，半世紀以來堅持每日在本地新鮮製作沙嗲醬，其祖傳秘方採用粒粒飽滿、口感豐富的「珠生」花生，經過繁複工序悉心調配，由準備到完成需時近一星期，充分展現其用心與匠心。

「綿香」沙嗲醬早已成為香港多間人氣食肆的「御用」醬料，是次聯乘所用上的「綿香」特濃沙嗲醬除了花生香氣濃郁撲鼻，並加入不同炒製香料如大地魚、蝦乾等，為醬料增添鹹香鮮味。

大快活今次首度與「綿香」合作，務求將這份港式風味完美呈現，帶到每一位食客面前。綿香第二代負責人陳培深（Sam）表示：「這次與同是本地品牌的大快活合作，希望將我們堅守半世紀的老字號傳統滋味分享給更多市民；特別在炎炎夏日，以最地道的沙嗲風味喚醒大家的味蕾，一同重溫這份熟悉的情懷！」

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大快活即日起於全線推出的港式地道沙嗲系列，以「綿香」沙嗲醬為主打，活現傳統茶餐廳沙嗲做法，先預備秘製沙嗲底醬，再於出餐時加入特濃沙嗲醬提升鹹香層次，完美重現多款經典沙嗲美食。

當中早市及茶市推出的人氣經典沙嗲牛肉公仔麵，結合了香濃沙嗲醬和嫩滑牛肉，彈牙即食麵條掛上濃厚惹味的醬汁，充滿層次感。此外，晚市限定的煲仔菜式沙嗲牛肉粉絲煲味道豐富帶鹹香，爽滑彈牙的粉絲吸滿濃郁沙嗲醬汁，令人食指大動。而喜歡嚐新的話，不容錯過早市的沙嗲肉燥陳村粉，Q彈掛汁的陳村粉配上秘製沙嗲肉燥，創新演繹地道美食。

至於經典港式滋味更有茶市限時供應的沙嗲牛肉煎蛋包，簡單美味；而份量十足的沙嗲肉排飯絕對是午市的不二之選，定必讓大家在炎夏中食慾大振。不論您是沙嗲忠實擁躉，抑或想重溫昔日美食情懷，大快活的全新港式地道沙嗲系列絕對能滿足您的味蕾！

即日起特別為大快活手機APP會員準備了「港滋味」問卷，各位會員於試食後填妥問卷，首100名完成分享的會員即可獲得港式地道「沙嗲牛肉公仔麵」1份，詳情請密切留意大快活APP內公布。

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