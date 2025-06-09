公屋富戶｜年近60夫婦入息超額要交2.5倍租　欲避貴租陷兩難：退休定照俾？

房署宣布今年10月開始實施「富戶政策四級制」，入息超過限額2陪，但不超過3倍的住戶需要繳交2.5倍淨租金。近日有網民為此政策煩惱，於網上發文表示自己與丈夫已年近60歲，由於兩人工作收入超額，需要繳交2.5倍租金，即4千多元，她考慮應否1人退休，抑或照樣交貴租。

公屋富戶｜年近60夫婦同住公屋 入息超額要交2.5倍租

該網民於Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文指，目前與丈夫同住在公屋，而兩人也有工作收入，入息剛好超額2倍，需要繳交2.5倍租金，大約4千多元。她表示4千多的租金與外面的租金便宜不了太多，加上兩人歲數近60，將近退休的年紀，因此她糾結「咁到時一人辭工好？還是照交2.5倍租好呢？」，不過，她又希望可以多工作幾年，到時一起退休。

同場加映：房委會「富戶政策」入息及資產淨值限額

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公屋富戶｜網民批「身在福中不知福」 交4千貴租仍比租屋平

帖文引起熱議，有網民指即使公屋需要交4千多元的貴租，也比外面便宜，「4千幾蚊出面一個劏房都租唔到啦，好多100呎都收緊6800至7千幾…」、「4千蚊出面租到咩？好奇問」、「四千幾蚊話貴？ 試吓而家拎四千幾蚊出黎睇下而家出面租到咩屋，人心不足蛇吞象」、「身在福中不知福」。

另外有網民則建議樓主「畀貴租」，與丈夫工作至退休，「60歲就唔使申報，你捱多幾年就OK，儲多個錢傍身，有咩病痛，間公屋都係依靠」、「依家仲有能力搵到交2.5倍租就做住先喇。見步行步，過兩年兩作打算」、「更係比貴租啦！」。點擊圖片即睇更多網民意見：

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公屋富戶｜5類人可獲豁免入息申報

根據房屋署「公屋富戶政策」，在公屋居住滿10年的住戶，每2年須進行1次申報家庭入息及資產。而透過「批出新租約政策」獲批新租約的住戶，和透過「公屋租約事務管理政策」獲批相關申請的住戶，不論其居住年期，亦須每兩年按「富戶政策」作出申報。當中有5類人可獲豁免入息及資產申報：

i. 所有成員均年滿60歲或以上

ii. 所有成員均領取綜合社會保障援助金

iii. 所有成員均合資格申領／正在領取社會福利署發放的傷殘津貼

iv. 所有成員是由上述 i 、 ii 及／或 iii 類以不同組合組成

v. 持合租租約共住一單位

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