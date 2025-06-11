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父親節2025 | 美心西餅推8款父親節蛋糕 匠心演繹男人的浪漫

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 58 分鐘前

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

美心西餅以8款匠心設計的蛋糕向不同性格和愛好的父親打造專屬甜蜜驚喜！

父親節將至，美心西餅即日起傾情推出「Love, Daddy父親節蛋糕系列」，以8款匠心設計的蛋糕向不同性格和愛好的父親打造專屬甜蜜驚喜！

當中3款主打推介包括： 「蘇格蘭威士忌蛋糕」聯乘Johnnie Walker Black Label推出1：1經典酒瓶造型蛋糕，內藏濃郁朱古力蛋糕、香滑焦糖慕斯與雜果，蛋糕側的啫喱更融合微妙的威士忌酒香，口感細膩，帶來成熟優雅的味覺享受，貼心將含酒精成分的食材分開，適合一家大小同時享用，追求生活品味的爸爸不能錯過。

美心西餅又夥拍九巴KMB打造情懷感十足的「熱狗爸爸」把經典熱狗巴士模型與蛋糕結合。

聯乘九巴推出蛋糕

美心西餅又夥拍九巴KMB打造情懷感十足的「熱狗爸爸」把經典熱狗巴士模型與蛋糕結合，搭配懷舊彩虹邨巴士站作背景，彷彿帶大家重回昔日街頭；蛋糕表層及內餡均採用繽紛新鮮水果，一邊嘗鮮一邊回味爸爸陪伴成長的燦爛時光，凡購買該款蛋糕更可以$188加購KMB九巴錢箱（電鍍紅），讓各位重拾童年收藏的樂趣。

「蘇格蘭威士忌蛋糕」聯乘Johnnie Walker Black Label推出1：1經典酒瓶造型蛋糕，追求生活品味的爸爸不能錯過。

此外，更為熱愛足球的超級粉絲推出「足球爸爸」，採用黑白朱古力精巧打造出像真度極高的立體足球並配上笑臉，搭配綠茵足球場造型的蛋糕盒，充滿童趣感之如還滿載足球的熱血動感；以木槌敲開蛋糕可發現蛋糕內鋪滿色彩繽紛的花卷棉花糖、啫喱球、朱古力及糖果等童年回憶零食。

「足球爸爸」，採用黑白朱古力精巧打造出像真度極高的立體足球並配上笑臉，充滿童趣感又滿載足球熱血。

賽馬元素蛋糕

尚有更多蛋糕款式供一眾孝子孝女選擇！包括為喜愛賽馬的香港爸爸準備了趣味爆登的「浪漫騎士」，蛋糕設計注入了馬場元素並以「LOVE DADDY CUP」為主題，神還原愛驅起跑的英姿及賽場氛圍，象徵爸爸在人生賽道上擁有與騎士一樣的無畏和熱情，永遠領先「PAPA Always Wins」！

「浪漫騎士」注入了馬場元素並以「LOVE DADDY CUP」為主題，神還原愛驅起跑的英姿及賽場氛圍。

由即日至6月13日於美心西餅門店或網店訂購「Love, Daddy父親節蛋糕系列」，更可享早鳥優惠85折，各位孝順兒子及前世情人記得預早準備，以甜點傳遞對父親的感恩與愛意，締造溫馨的節日回憶。

凡購買「熱狗爸爸」蛋糕即可以$188加購KMB九巴錢箱（電鍍紅），讓各位重拾童年收藏的樂趣。

另外還有「咖啡爸爸」、「沙灘爸爸」、「梳乎爸爸」和「芒糍爸爸」蛋糕，每一口都能喚醒爸爸的快樂童心，一同享受相聚珍貴歡樂時光！

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