女神配對計劃︱拉丁舞王曾展望具七品道士資格　GM向葉蒨文深情剖白：唔想你畀人追咗

【女神配對計劃 / 曾展望 / 葉蒨文】TVB真人騷《女神配對計劃》，由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持，為葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）及羅毓儀（Yuki）公開招親搵男友。

在昨晚（6月8日）播出的第一集《女神配對計劃》，上半場「半盲選式面試」展開，節目播出後最受網民討論是「愛回家CP」曾展望（GM）及Sophie。因為二人在2024年開始在劇集《愛‧回家之開心速遞》中組成「MC配（Mike and Candy）」，因外型合襯大受歡迎。

早前Sophie宣布加盟《女神配對計劃》後，曾坦言GM是其理想型，加上大批「MC粉」湧入Sophie社交網力推GM參加《女神》，令GM現身別具節目效果。

不過，GM強調他並非順應民意才參加節目：「我唔想做嘅嘢冇人逼到我」，並坦承早已暗戀Sophie多時，今次參加是因不想親眼見到女神Sophie被別人追走，才鼓起勇氣報名：「我好少咁主動，因為我怕瘀，不過我更加唔想你畀人追咗，所以我過嚟追你，畀個機會我哋試吓。」

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▲ 曾展望（GM）參加《女神配對計劃》追葉蒨文。

女神配對計劃︱鍾情「爛Gag男」

為加強「籌碼」，GM更使出「緣份殺手鐧」大冧Sophie：「其實我同林子祥同一日生日嘅。（PS Sophie中文名是葉蒨文）」面對GM既幽默又真誠的表白，Sophie全程甜笑兼眼泛戀愛星光，她強忍滿瀉的笑意掩著心口說：「你講真定講笑架？我個心跳得好快！」又忍不住哽咽向製作組撒嬌：「你哋係咪玩我？將我嘅理想型放到咁後！」

明顯玩認真的Sophie，細問GM分不分得清楚自己喜歡的是Sophie還是Candy（Sophie《愛‧回家》角色），GM亦做足準備般大派定心丸：「分得清呀，Candy比較小女孩，但Sophie係時尚新女性。」、「我覺得你好幽默，我鍾意同啲幽默嘅女仔相處，我覺得好開心，我都係鍾意睇爛gag嘅人」。

鍾情「爛Gag男」的Sophie，聽到GM這樣說一度開心至大嘆一口氣，並害羞謂：「我未見過你呢一面，好唔慣，我平時覺得GM有少少玩世不恭Playboy feel，我覺得你今日好唔同，我feel到我好緊張。」GM聞言即趨前兼作進一步表白：「其實我好少可咁Hang機，畀個機會我追你，好唔好呀？」真誠說詞配以殺食甜笑，令Sophie零猶豫情況下直衝GM：「我唔需要嗰5秒喇，由開閘嗰吓我已經揀咗（GM）喇！」Sophie為GM戴上「心動頸鏈」時，二人全程不敢望對方之餘，還忍不住一再甜笑，粉紅氣場濃罩拍攝現場。

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女神配對計劃︱葉蒨文GM獲讚真性情

昨晚《女神配對計劃》播出期間，在討論區引起極大迴響，網民除對參賽者瘋狂食花生，亦看得相當肉緊，當中GM與Sophie更令兩地網民一夜之間冧到爆燈，各大討論區及小紅書等恭喜之聲不絕於耳。

TVB官方FB昨晚推出的GM冧追Sophie精華片，短短11小時，已吸獲逾9,000Likes、逾600次分享、近700留言，及逾80萬views（截至今早9點半），網民紛紛陷入粉紅「GS粉紅氣泡」中，高呼二人襯到極點：「好感動，希望佢哋可以一齊」、「場面好令人感動，好溫暖又甜蜜嘅感覺」、「幾有夫妻相」、「真CP」、「好襯好Sweet」、「一直好鍾意GM、葉蒨文，估唔到佢哋兩個互有Feel」、「希望係另一對陳豪和陳茵媺」。

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女神配對計劃︱學拉丁舞成人生轉捩點

現年27歲曾展望較Sophie年輕5年，他在美國洛杉磯出世，3歲時來香港定居，畢業於香港理工大學工商管理學院會計系。在讀理大時一次放學途中，接受TVB節目《#後生仔傾吓偈》街訪，後來收到該節目組電話邀加入《#後生仔2.0》，G當時只是抱住識朋友及可兼職賺錢的心態加入，結果無心插柳下成為演員。

他曾接受TOPick專訪曾透露，自己患有過度活躍症：「不太可以停下來，當時又不喜歡讀科學、文科、工程，想讀比較hea的科目，所以決定選修商科。」

GM在小三至中一時跳拉丁舞更曾在東亞運表演。他笑言拉丁舞是其成長的轉捩點：「在小學時是完全不讀書，更在考試期間睡覺，再加上我當時有過度活躍症，未可專心。當時我之所以會發奮讀書，就是因為就因為跳舞女拍檔是讀精英班。」

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他續指：「我覺得自己不可落後對方太多，又希望二人升讀相同中學，主動跟媽媽要求補習。我在小四下學期是在180多人中考167名。直至小五第一次呈分試就考80名，第三次呈分試考40名，第三次則考30名，老師們也被我的進步嚇到。」

除是舞王外，GM更具道士資格，他表示原因：「當時朋友撞鬼，我性格八卦，鍾意鬼靈精怪事物，陪朋友到紅磡一間道觀驅鬼，覺得好神奇，當時師傳可以講出我心中的諗法，而這些諗法我從來沒有向人透露過，慢慢我就多了上去（道觀），去了解道教。」於是在20歲上江西龍虎山學道，考取七品道士資格。

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