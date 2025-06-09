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舞台風景｜話劇《雷雨》載譽重演　陳培甡黎燕珊演活恩愛情仇

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撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

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陳培甡及黎燕珊主演的話劇《雷雨》，將在6月中旬在演藝學院上演。（周美好攝）

新昇娛樂製作的《雷雨》過去兩年連續演出後廣受好評，今年再下一城，在演藝學院歌劇院再搬上舞台。

今次演出加入張慧儀及楊明兩位藝人，以及粵劇演員王潔清，男女主角陳培甡和黎燕珊異口同聲說：新鮮感十足。

今年的《雷雨》加入張慧儀及楊明，充滿新鮮感。（被訪者提供）



身兼《雷雨》導演與男主角的粵劇文武生陳培甡，對於能連續3年演出甚感興奮，今次演員名單中加添了新面孔，包括張慧儀、楊明及王潔清，原因是他上年12月到橫店拍攝一套內地電影，認識到一些製作人，去年曾到香港觀賞《雷雨》後大加讚賞，提議到內地大灣區重演。《雷雨》

會在本月在香港做5場，然後在年尾到佛山等地巡演。

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「我認為要到內地演出，需要加入一些演藝界藝人（上年主要演員大部分為粵劇中人）；另外其中魯侍萍一角，過往很多《雷雨》擔網此角都找上了年紀的女演員來演，其實根據作者曹禺所寫的，魯侍萍雖為繼母，但年紀應是四十來歲，這樣風韻猶存一角，加上現實生活張慧儀有一個養子，易於代入人物角色。」

加入嶄新演員

陳培甡說邀請張慧儀演出時，也有點難開口：「女主角周繁漪就話多人想演啫，魯侍萍我不知道她意下如何，惟有細心向她解釋這角色，聽罷她說願意接受挑戰。」陳培甡也向她派定心丸，會在服飾上落工夫，務求她一出場，是一個風韻萬千的魯侍萍。

眾人為本月的演出，加緊排練。（被訪者提供）

至於今次飾演魯大海的楊明，他是去年《雷雨》的台下觀眾，看完對演舞台劇躍躍欲試，陳培甡見他外形甚具魯大海的影子，邀請他擔綱此角，也一拍即合。

上兩次公演，陳培甡特意找粵劇演員演出，因他們具備二、三十年代的韻味，做《雷雨》能形神俱似，今次加入新演員，作為導演的他在製作上有所調節。「我對新加入演員講那年代的人的動靜感覺、說話談吐是怎樣，雖然3人沒有演出舞台劇的經驗，但他們吸收快速，我是完全不擔心。」

陳培甡看遍20、30齣不同版本的《雷雨》，花了四、五年的時間，構思及完善劇本。（被訪者提供）

眾裏尋演員靠獨有觸覺

陳培甡說自己游走舞台19年，有找合適演員的觸覺，這方面拜他的恩師林錦堂教導有方。「當年我拜師時，對粵劇一竅不通，師父堂哥好懂得教人，我從他身上學懂很多揚長補短的方法。見到張慧儀與楊明時，我相信自己的眼光，是找對人，會用堂哥教我的方法，去教他們演舞台劇。」他盛讚楊明十分認真，劇中角色會持槍，楊明帶來假槍排戲，非常投入角色；而張慧儀一早背妥對白，做足準備工夫。

當舞台帷幕打開，盡管已經無數次排練，但總會有意想不到的事情發生，回想兩次演出，陳培甡說有次換布景，道具忘了拿走上場的一張椅子，偏偏椅子置在中央十分阻礙，他靈機一觸爆肚：「家裏裝修後留低了張椅嘅！」然後把椅子挪開一旁，把危機化解於無形。

今年的《雷雨》加入張慧儀及楊明，充滿新鮮感。（被訪者提供）

為找舊布做衫花7小時

演員是舞台劇靈魂，服裝、布景及配樂也不容忽視，劇中周家的大家長周樸園是礦主，地位顯赫、家財萬貫，徹頭徹尾是豪門，陳培甡對服裝、布景及配樂尤其着緊及嚴謹。他為營造豪門感覺，由曾為張國榮、汪明荃、容祖兒及MIRROR等設計服飾、其著名服裝設計師弟弟陳華國，為《雷雨》演員的服裝設計。「我弟弟有日致電罵我：『應承錯你，我做慣靚衫未做過窮衫！』原來他為買一塊舊布給女傭角色魯四鳳，在曼谷的布行找了7個鐘。」

劇中4米高的古老布景找來國家級的佛山粵劇院，門櫺上的玻璃也是精挑細選，每一格逐塊揀選；特意找來當年的舊煙盒、梳化特別配色，為求不與演員服裝撞色。

此劇無論服裝、布景及配樂皆不惜工本，觀眾觀看時不妨落足眼力及耳力，欣賞一班幕後人的心血。（被訪者提供）

營造氣氛的配樂則交由演唱會音樂總監何秉舜，班底集合3個大師，製作一絲不苟。

黎燕珊：演周繁漪挑戰大

女主角周繁漪一角，陳培甡一直心繫資深演員黎燕珊。因他看過她在《法證先鋒IV》單元「水泥童骨案」內，飾演苦情媽媽蘭姨，兒子死去一幕由心而發演得極出色，早已留意她。

她在2017年曾參與《我和春天有個約會》（內地版）飾演金露露一角，在上海、四川及深圳等地共演出20多場，有足夠舞台經驗，這些陳培甡已做足資料搜集。

繼母與繼子在遏抑、苦悶的家庭環境之中開啟了一段瘋狂、自由的禁忌之戀，男女主角的欲斷難斷場口，劇力逼人。（被訪者提供）

「有日培甡致電給我，我以為他打來『打牙骹』（聊天），提出我演周繁漪，心想不要玩我，這角色好難演啊！以為他講笑。」陳培甡是十二分認真，邀請黎燕珊見面詳談，成就了這次演出。

被冠「緊張大師」

答允演出後，黎燕珊先看《雷雨》原著，她看到滾瓜爛熟，形容「由頭背返出來都得」。同劇演員為了改了一個綽號「希治閣」——緊張大師之意，每一晚打給陳培甡商討角色演繹。「他們一年有眾多演出，我偶爾才做一次舞台劇，當然是緊張，做好角色，不容有失。」

周繁漪性格偏執、瘋狂，有一股摧毁一切的極端特質，問黎燕珊如何拿捏？「我都是癲癲哋，有點演返自己！」大笑過後正式道：「演出前一星期我已培養情緒，不去街不去玩，集中情緒。」

黎燕珊的服飾雍容華貴，出自陳培甡的弟弟、著名服裝設計師陳華國的手筆。（被訪者提供）

黎燕珊為演出也刻意減磅，以最佳的身形穿着陳華國設計的靚衫。「個個人都想靚啦！我們全組人都在減肥中，在吃陳淑芬傳授我們的瘦身餐單。」

演員共同的一團火

《雷雨》載譽一演再演，會否成為年度演出，黎燕珊笑着說：「承你貴言！說回來，我有些朋友不太看舞台劇，但看此劇坐上3 小時 45 分鐘也十分投入，整套劇4場戲劇情緊湊，一句多餘對白都沒有，無冷場。」

去年《雷雨》演出，不少歌星、藝人是座上客，包括容祖兒。（被訪者提供）

她說演舞台劇與拍電視劇拍電影截然不同，連貫無NG，需要完全的感情投放，帶來極大的滿足感。「做舞台劇，大家都要共同有一團火，你有你做，是不會成功的。」默契在合作中愈見深厚，今年演出本選定6月7日，但因黎燕珊女兒同日出閣，故改期在6月17日首演，陳培甡對黎燕珊演周繁漪，是不作他人選了。

INFO
《雷雨》話劇
日期：6月17至21日（星期二至六）
時間：7:30pm至11:15pm（3 小時 45 分鐘）
地點：香港演藝學院歌劇院
主辦單位：新昇娛樂製作
購票：購票通

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