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求職騙案丨19歲台女大生誤信｢赴香港打工｣　被騙至柬埔寨還原87天驚心動魄經過

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【詐騙園區/香港打工/獲釋】慎防招聘廣告！台灣有2名女大學生於今年3月因誤信在Threads見到的「到香港打工」招聘廣告，2人被騙到柬埔寨詐騙園區，被困87天。後來經各界努力營救，2女最終於上周六(7日)順利返回台灣，其中一名受騙的姓李女生更受訪還原被騙過程。

綜合台灣傳媒報道，慘被「賣豬仔」的2名台灣女大學生分別為19歲及18歲。其中19歲的姓李女生於獲救後接受傳媒訪問時，便還原被騙過程。李女表示今年3月時在Threads上看見一則招聘廣告，以月薪3.2萬元(約83000港元)作招徠，徵求會寫程式的人才，廣告更指成功受聘後會外派至香港工作。李女於是不虞有詐，拉著另一位大學好友姓李女生一起去應徵。

即睇台灣2女大生被「賣豬仔」經過:

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2名女生於是於3月13日抵達香港，惟當時對方卻突然已沒有空缺為由，要她們改去到柬埔寨金邊工作。後來抵達當地後，電話護照即遭沒收，她們才驚覺受騙。2人隨後被關押在一處據估計有上千人的園區內，每天被迫工作12至15小時，從中午一直到凌晨3點。

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李女表示她是趁著園區工作人員交還手機時，以上廁所之名，在廁格內發訊息向台灣的親人求救。她於台灣爺爺獲知情況後，儘管已馬上籌錢為孫女贖身，先後匯款了13萬6000元 (約35623港元)，但對方卻反口，他只好尋求外界協助。台灣里長陳建良獲知後，於是立即參與營救，2名女大生於各方協助下，最終於6月7日平安返台。李女回家見到自己爺爺的一刻，2人更不禁流淚擁抱。

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