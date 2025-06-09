校園直擊丨北京同仁堂首辦「香港學界中醫藥健康學⽣⼤使計劃」　百名中小學生走出課室認識中醫藥文化

【同仁堂/中醫藥】北京同仁堂舉辦首屆「香港學界中醫藥健康學生大使計劃」，近百名中小學生參與。計劃除了在校園啟動「銅⼈智德其綠中草藥種植課程」，激發學生對中醫藥文化及現代科技的興趣。近日學生更走出校園，親⾝參與非物質文化遺產技藝工作坊，體驗5G科技應用，實踐跨學科創新學習模式。

計劃⾃今年4⽉啟動以來，廣受學界踴躍參與，在中國移動香港旗下教育品牌「移動教育」⽀持下，先在校園啟動「銅⼈智德其綠中草藥種植課程」，讓學⽣們在校內參與中草藥種植，學習中醫藥基礎理論及5G物聯網專業理論課程。

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中藥學習︱親⼿體驗非遺技藝 感受中醫藥智慧

上月底，近百名來自仁濟醫院羅陳楚思⼩學、油⿇地天主教⼩學、聖公會天⽔圍靈愛⼩學、順德聯誼總會翁佑中學及明愛馬鞍山中學的師生，共同參觀北京同仁堂香港⽣產研發基地及文化博物館，以及中國移動「聯創+」香港5G開放實驗室，並與中醫藥專家及科技專才交流互動。

⼀眾師⽣在北京同仁堂非物質文化遺產傳承⼈及其⼯作室團隊的指導下，親手體驗傳統中藥搓丸工藝，從藥材到蜜丸成型，每⼀步驟均需精準控制力度與技巧，讓他們深刻體會傳統技藝的匠心精神和魅力。

出席是次活動的同學表⽰，參觀北京同仁堂文化博物館、親⼿體驗手工搓藥丸讓他大開眼界，以為搓藥丸看起來輕鬆簡單，但當實際動手做時，才發現要成功掌握力度和技巧並不容易，還需向師傅多多學習。此外，活動為學生提供了不少實用資訊，對他們將來的職涯規劃很有啟發性。

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中藥學習︱5G科技啟發創意 探索智慧中醫藥未來

活動亦安排學⽣參觀中國移動「聯創+」香港5G開放實驗室，親⾝體驗智慧健康亭、智慧⼯地、智慧管理、智慧物流以及無⼈機操作等創新科技應⽤。學⽣透過互動展⽰，了解5G技術如何推動智慧醫療及物流發展，進⼀步思考科技與中醫藥結合的潛⼒。

北京同仁堂⾝體力行體現「傳承中醫藥，智慧創未來」的理念，透過是次計劃，讓年輕⼀代認識中醫藥的歷史價值與現代應⽤。學⽣們表示，活動不僅加深了他們對傳統文化的尊重，更啟發他們思考如何以科技推動中醫藥產業發展。在未來數月，各學員將走進社區，參與健康講座，吸取實用經驗，以成為真正的中醫藥健康⼤使。

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