食用安全｜用微波爐加熱1缺點恐藏食安風險　醫生警告：恐致肚瀉腸胃炎【附安全使用微波爐貼士】

【微波爐／隔夜餸／帶飯／翻熱】帶飯一族注意！台灣有醫生指出，微波爐翻熱隔夜餸之所以經常會出現加熱不均衡的原因，與微波功能局限有關，提醒大眾使用微波爐加熱僅1次是無法有效地殺滅細菌，可能會增加腸胃炎風險。

台灣腎臟科醫生江守山近日在當地健康節目《健康零距離》提醒，隔夜餸加熱不當可能引發健康風險。他指出，雪櫃僅能減緩細菌繁殖速度，無法完全抑制微生物滋生，尤其當食物被碰觸後生菌數增加，若儲存時間過長或加熱不完全，容易導致腹瀉、腸胃炎等症狀。

食用安全｜微波爐加熱藏「5厘米盲區」

江守山提醒，使用微波爐加熱會有「物理局限性」，指出一般微波穿透食物的深度僅約5厘米，但像雞肉、湯品等常見菜餚厚度已經超出此限，導致食物出現「外熱內冷」加熱不均現象。故此，只加熱1次是無法有效地殺滅細菌。

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食用安全｜加熱塑膠容器藏危機

台灣重症科醫生黃軒曾發文指出，使用塑膠容器微波加熱時，可能釋放數百萬計的微塑膠顆粒。研究顯示，聚丙烯材質容器在加熱過程中，每平方厘米可釋放高達420萬個塑膠微粒，更微小的奈米級塑膠粒子甚至達12億個。黃軒建議改用以玻璃或陶瓷材質的微波專用容器，並強調「現煮現食」才是最安全的飲食習慣。

食用安全｜3大微波爐使用貼士

營養師劉怡里亦曾在其Facebook專頁發文，分享3大微波爐使用貼士：

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食用安全｜8種物品絕對不能叮

除了上述風險及貼士，有些物品及食物並不適合放入微波爐，否則隨時有可能影響人身安全。TOPick參考美國消委會及營養師高敏敏分享的資料，整合出以下8種絕對不能放入微波爐「叮」的物品。

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帶飯陷阱｜安全食用隔夜飯6大重點

台灣泌尿科醫生高銘鴻就曾於社交平台發文，講解食用隔夜餸6大安全貼士，避免過夜飯菜上滋生大量細菌，而影響食用者健康：

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帶飯陷阱｜3類食物不建議反覆加熱食用

台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁發文，指出有些食物絕對不建議翻叮或是隔夜食用，恐會有致癌物質和衍生毒素。以下3類食物不建議反覆加熱食用，最好建議即日烹煮後立刻食用完畢：

綠葉菜類：如莧菜、小棠菜、白菜仔、通菜和椰菜

含有高硝酸鹽的綠色葉菜，如沒吃完經過長時間放置、冷藏後反覆加熱，會導致營養流失，亦會讓細菌有足夠的時間將硝酸鹽分解為亞硝酸鹽，攝入人體會致癌。

海鮮類：蝦、螃蟹、貝類

海鮮類除了容易產生大量細菌繁殖，放置時間過長也會造成蛋白質氧化，如果保存不當，或是未完全加熱，嚴重會導致食物中毒，故建議海鮮類的食物當天就要食用完畢。

油炸類

市面賣的炸物通常都不會是用好的油去炸，而不好的油脂經過二次加熱就會形成一種致癌物質丙烯醯胺，經常進食會致癌。

李婉萍提醒，如非必要將餸菜留待翌日食用，食用前務必要用100度的高溫加熱，以減少食物中毒的可能。

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