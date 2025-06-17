榴槤氣味｜乘客帶榴槤搭巴士被車長請落車　網民反應兩極：做得好vs法例冇話唔得

又到了榴槤飄香的夏季，它的果香特殊令部分受眾讚不絕口，但於部分人而言則是「聞之色變」、引起生理性不適。

近日，有人在Threads發帖稱日前乘搭巴士時，見到有乘客帶榴槤上車，司機「大嗌」稱榴槤的氣味會影響自己正常駕駛，將乘客請落車，在場的大叔乘客表示「榴槤都唔係臭」，而阿姐乘客則認為「司機聞唔得，影響佢揸車，危險呀」；此事在網絡同樣引起熱議，網民反應兩極。

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榴槤氣味｜帶榴槤搭巴士被車長請落車

事發時樓主坐在巴士下層，但是巴士疑正在靠站上落客，司機要求「帶榴槤嘅乘客落車」，並直呼「有榴蓮味會影響喎揸車」，當場有操普通話的乘客表示「誰帶榴槤的要下車」。

據影片可見，有阿姐乘客直言「司機唔聞得，影響佢揸車，危險呀」；一旁的大叔乘客對此不解，稱「榴槤都唔係臭㗎，我唔食得但我聞到好香」；不過，此話一出便有乘客反駁「有啲人唔食得唔聞得」、「咁人哋係唔聞得嘛」。阿姐乘客又曉之以理詢問大叔乘客，「咁佢（車長）暈，佢揸車你驚唔驚先？」，而對方也只好回覆「咁的啦」。

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榴槤氣味｜網民反應兩極：做得好vs法例冇話唔得

網民對於能否攜帶榴槤乘搭巴士展開熱烈討論，反應兩極，部分人認為榴槤氣味會令他人感到不適，不應帶上車，「聞得耐真的反胃」、「我都係好憎榴蓮味，係會乾嘔嗰隻，然後頭暈頭痛，最嚴重試過心跳加速」、「真係無公德心」、「唔係犯法，但上到車係司機大晒」、「雖然我都食，但唔會想成程車聞住陣味囉，有時真係搭到想嘔」、「好心食榴槤嘅人就去搭的士啦」。

不過，亦有人認為目前並無法例約束，可以攜帶榴槤乘車，「香港無法例唔俾帶榴槤上巴士，所以實際無權要人落車，利申唔食榴槤」、「法例冇話唔得就即係得，就咁話厭惡性，其實冇定義，你話唔鍾意，亦都有好多人好鍾意」、「講開又講，狐臭勁嘅人係咪都唔準上酒店同搭交通工具？」。

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